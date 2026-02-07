成安造形大学は、『卒業制作展 2026』を2026年2月12日(木)から15日(日)まで、京都市京セラ美術館にて開催します

「芸術による社会への貢献」を教育理念とする同大学では、変化する社会の中で新たな時代を切り拓く人材の育成を目指しています

本展では学生約200名が、4年間の学びの中で培ってきた創造力と表現力の成果を、多様な作品として発表します

成安造形大学『卒業制作展 2026』

会期：2026年2月12日(木)〜2月15日(日)10:00〜17:30

会場：京都市京セラ美術館（京都市左京区岡崎円勝寺町124 岡崎公園内）

入場料：無料

予約：不要

最終日は15:30終了となります

京都マラソン開催のため、会場周辺は交通規制が実施される予定です

メインビジュアルのコンセプト

広報物は同大学の卒業生と学生が企画制作しており、今回のメインビジュアルは、普段何を学び、どんなふうに世界を見ているのか表に見えない不思議な存在の美大生を、様々な個性を持った野菜に見立てたデザインとなっています

ぼやけていた輪郭が卒業制作展を通して浮かび上がっていく様子を表現しています

出展コース

総合領域の総合デザインをはじめ、イラストレーション領域ではメディアイラスト、アートイラスト、デジタルイラスト、マンガ・絵本、アニメーション、3DCG、風景イラストの各コースが出展します

美術領域からは日本画、洋画、現代アートの各コースが参加します

情報デザイン領域はグラフィックデザイン、情報デザイン、写真、映像の各コース、空間デザイン領域はコスチュームデザイン、プロダクトデザイン、住環境デザインの各コースが作品を展示します

地域実践領域のクリエイティブ・スタディーズコースも出展します

関連イベント「SEIAN COLLECTION 2026」

卒業制作作品等によるファッションショー「SEIAN COLLECTION 2026」が開催されます

公演日時：2026年2月21日(土) 1回目13:30開場14:00開演、2回目17:30開場18:00開演

会場：京都府立府民ホール アルティ（京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町590-1）

入場料：無料

予約：不要

学生たちが創意工夫を凝らした多様な作品を通じて、若い才能の可能性と芸術表現の奥深さに触れることができる機会となっています

4年間の学びの集大成を堪能できる展覧会です

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年2月12日(木)から15日(日)までです。最終日は15:30終了となります

Q. 入場料はかかりますか？

入場無料です。予約も不要です

Q. アクセス方法を教えてください

地下鉄東西線「東山」駅1番出口から徒歩8分、京阪電車「三条」駅9番出口から徒歩16分、または市バス「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車です

Q. ファッションショーはいつ開催されますか？

2026年2月21日(土)に、京都府立府民ホール アルティにて1日2回公演されます。1回目は14:00開演、2回目は18:00開演です

