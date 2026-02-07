兵庫県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「芦屋市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、兵庫県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「落ち着いた高級住宅地で治安が良く、静かに暮らせるから」（20代女性／長崎県）、「自然環境が豊かで、閑静な住宅街が広がっています。JR東海道・山陽本線が利用でき、交通の便も良さそう」（30代女性／愛知県）、「高級住宅地として知られ、静かで美しい街並み、整備された公園、文化施設が充実していて、散歩が楽しいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「神戸、大阪どちらも公共交通機関で行くことができるし、若い人が多いので活気があって良いと思います」（50代女性／和歌山県）、「都会でありなが自然が豊かで、コンパクトな範囲に衣食住に必要なものや、芸術・博物館などの知的好奇心を満たす場所が集まっているから」（40代女性／京都府）、「海や山といった自然が身近にあり、散歩や軽い運動などを楽しみながら健康的に過ごせる環境が整っているから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：芦屋市／40票兵庫県南東部に位置する芦屋市は、高級住宅街として知られ、豊かな自然と洗練された街並みが魅力の市です。治安の良さや教育環境の充実度が高く評価されていますが、老後の生活においても、閑静な住環境と利便性のバランスが取れている点が支持を集めたと考えられます。海と山に囲まれ、ゆったりとした時間が流れる中で、質の高い老後を送りたいという層からの票を集めました。
1位：神戸市／108票兵庫県の県庁所在地である神戸市は、国際的な港町として栄え、海と山が近く、都会的な利便性と豊かな自然が共存する街です。特に老後に向けた住環境として、医療機関や商業施設が充実している点、交通の便がよい点が高く評価されました。また、異国情緒あふれる街並みや、おしゃれなカフェ、文化施設が多く、老後もアクティブに暮らしたいという人々に選ばれています。
回答者からは「神戸、大阪どちらも公共交通機関で行くことができるし、若い人が多いので活気があって良いと思います」（50代女性／和歌山県）、「都会でありなが自然が豊かで、コンパクトな範囲に衣食住に必要なものや、芸術・博物館などの知的好奇心を満たす場所が集まっているから」（40代女性／京都府）、「海や山といった自然が身近にあり、散歩や軽い運動などを楽しみながら健康的に過ごせる環境が整っているから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)