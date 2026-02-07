「事故に繋がるのでおやめ下さい」アイラップ公式、製品の使用方法に注意喚起「知らなかった…」
アイラップ公式X（旧Twitter）は2月5日に投稿を更新。製品の誤った使用方法について注意を呼び掛けました。
すると、当のXユーザーから「知らなかった…丁寧なご指摘ありがとうございます！」と感謝の声が上がったほか、「アイラップ万能説が出回りすぎて 公式が否定せざるを得ない事態か・・」「用途は注意書きをよく読んで 安全に使うのが良いですね」「アイラップ万能でSNSで流れてくるから疑いもせず…気をつけます！」など、さまざまな声が寄せられています。
コメントでは「キッチン用品の会社だと思ってました...」「背もたれ、小さくても腰痛持ちには救われますね！」「ありがたや〜」などの声が集まりました。アイラップ以外の製品にも注目です。(文:五六七 八千代)
「公式が否定せざるを得ない事態か・・」事のきっかけは一般のXユーザーが、アイラップに油分たっぷりの冷凍ミートソースを入れてレンジで加熱しても破れなかったと、投稿したことです。これに対し、アイラップ公式アカウントは「いつか事故に繋がるのでおやめ下さい」と反応。便利さゆえの誤用が思わぬトラブルを招く危険性を指摘しました。
「日本で初めて、、、」2月6日には「風呂の日」にちなみ、「日本中で売られている風呂椅子、 たくさんの種類があるけど… 日本で初めて、、、背もたれを付けたの弊社」とポスト。キッチン用品のイメージが強い同社ですが、実は「風呂椅子に背もたれ」という画期的なアイデアの生みの親だったという驚きの事実を公表しました。
