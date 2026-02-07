2月8日に投開票を迎える第51回衆議院選挙。各党・各候補者の活動がラストスパートに差し掛かるなか、ひょんなことから注目を集めているのが、国民民主党の石田しんご氏だ。

【写真】「目がキュピーンってなってる！」イタズラされたポスター

街頭演説を実施した国民民主党の石田しんご

石田氏は2月5日、武蔵小山駅にて街頭演説を実施。《初めて区議会議員選挙に挑んだ時から、古い政治を新しくしたいという思いは少しも変わっていない》と語り、《皆さんの声が政治を動かし、103万円の壁の引き上げやガソリン減税ができたが、まだまだやり残した仕事がある。国民民主党を信じて、力を与えていただきたい》と、これまでの成果と今後の課題を訴えた。

「この日の街頭演説には、同党の榛葉賀津也幹事長も応援に駆け付けていました。榛葉氏は“お金の流れ、税金の流れを変えていきたい”と切り出し、“一人一人の手取りが増えて、安心して買い物ができる状況になって、初めて経済は回っていく”と家計重視の姿勢を強調。さらに、所得制限の壁の撤廃や年少扶養控除の復活を掲げ、“若いお父さん、若いお母さんをもっと支える政治に変えなければいけない”と子育て世帯への支援拡充を訴えていました」（政治ライター）

そんな選挙戦のさなか、別の場面で石田氏が注目を集めることとなった。

同日午後4時、石田氏は自身のXに《あ、こういう事したらダメですよ！》と投稿。添えられた写真には、掲示された自身の選挙ポスターの両目にガラスがひび割れたような放射状の線が施されており、目元だけが不自然に強調されていた。いたずらに対し、石田氏自ら反応した形だ。

この投稿には、《今回本当にこういう事例が多い…。人としての誇りや矜持はないのか》《よくないですね》《支持政党に関係なく、これはいかんよな》と、行為そのものを批判する声が多く寄せられている。

政治家としては珍しい表現力

一方で、画像が拡散されるにつれ、

《逆に強そう》《キュピーンってなってる！》《石田さんのこと今まで知らなかったけどこのポストだけで人柄が伝わって好きになった》《石田さん心が広い！》

といった、まったく別の盛り上がりも。

さらに、アニメ作品を連想する声も多く、

《不謹慎ですが、六眼に見えてしまう…》《誰だーーーー！六眼にしたやつ！先生怒らないから出てきなさい》《五条悟の六眼みたいで草カッコヨスw《輪廻眼かと思ったわ》

といった声が相次いでいる。

「自身のSNSでラップを披露するなど、石田氏は政治家としては珍しい表現力を持つ人物でもあります。今回のようにイタズラを軽く受け流す“自虐の返し”ができるのも、彼らしい一面と言えるでしょう」（前出・政治ライター）

石田氏の好感度は、今回の一件で少し上向いたかもしれない。