「広島春季キャンプ」（６日、日南）

広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が６日、開幕１軍入りをつかみ取り、家族をマツダに招待すると誓った。８人きょうだいの次男。大家族への恩返しはここからだ。

“異変”に気付いたのは午前の投内連係。スタンドに並ぶ背番号３８のユニホームを目にし、「あっ！と思って。びっくりしました」。母・恵美さん、長男・宗矩（むねのり）さん、姉・由佳さん、妹・寧々伽さん、理乃和さんらサプライズで訪れた家族８人の熱視線を背に受け、汗を流した。

今キャンプ３度目となるブルペン入りすると、家族も大移動。捕手の後方に設置された観覧席の最前列から見守られながらも「余裕がなかったので、あまり意識せずに」と約５０球を投じ、最速１４８キロをマーク。「状態は上がってきている」と手応えを口にした。

初めて日南を訪れたという母は、息子の姿に「少し大きくなったなと思います。特にお尻が」と成長を実感。その言葉通り、１月の入寮時から５キロの増量に成功した。「１００キロを目標にやっている」と１９１センチの長身に加え、力強さも手に入れようとしている。

「改めて自分一人のためじゃなくて、周りの方のためにも頑張らなきゃいけないなと思った。次はマツダに招待できるように」と赤木。支えてくれた最愛の家族へ活躍する姿を示すことが、最大の恩返しだ。