セレブらしい破壊力のある一撃が、プレミアムナイトを彩った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。大暴れのスタッツだった。

【映像】黒沢さんと同卓したくない…セレブの破壊力抜群の一撃

この日、パブリックビューイングイベント「Mリーグ2025-26 プレミアムナイト」が東京・Kanadevia Hallで開催されていた。そんな中、この試合は東家からBEAST X・東城りお（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、黒沢の並びでスタート。東1局、黒沢が4筒・7筒でリーチ。HIRO柴田が追っかけリーチで応戦すると、東城にもテンパイが入る。しかしこれは黒沢に軍配。ツモアガリ8000点（供託1000点）を奪取した。

東2局、東3局と黒沢は醍醐、HIRO柴田に立て続けに放銃、一気にラス目に後退する。しかし東4局で黒沢は醍醐とのめくり合いを制し、7800点をアガリ、息を吹き返した。さらに東4局1本場ではチャンタのカン・8万待ちでリーチ。見事8万を引いて、裏3の18000点（＋300点）を成就させた。黒沢も「久しぶりにごっそり乗ってくれた」と語ったこの破壊力のある一撃。解説を務めた石橋伸洋（協会）は「黒沢さんと同卓したくない…」と素直にコメントしていた。

さらに南2局で黒沢は3万・6万待ちのリーチを仕掛ける。そこに七対子でテンパイしたHIRO柴田から6万が溢れ、12000点を奪取し、試合を決定づけた。オーラスでは全員テンパイの中、黒沢が醍醐に1300点（供託1000点）放銃し、ゲームセット。プレミアムナイトの1戦は、黒沢が“セレブ”らしい大物手でド派手に勝利を上げた。

リーチ回数4回・アガリ回数4回・放銃回数4回と大暴れのスタッツとなった黒沢。インタビューで「試合前までプレミアムナイトの会場にいて、すごい熱気だったので、今日はやるぞ！という気持ちでした」と語った。

ボーダー争いを繰り広げているTEAM雷電。しかし、卓に着く前に本田朋広（連盟）からは「今日はいつも通り、何も考えずに打てばいい」とアドバイスされたという。さらに別の仕事があり、会場に駆けつけられなかった萩原聖人（連盟）からは「信じて応援してる」と連絡があったそうだ。

チームの強い絆を感じさせるエピソードを話し、その上で黒沢は「必ずセミファイナルの一席を取れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と雷電ユニバースに呼びかけると「RMO！」「絶対セミ！応援してる！」などの声がコメント欄に寄せられた。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）5万100点/＋70.1

2着 BEAST X・東城りお（連盟）2万1400点/＋1.4

3着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）1万5400点/▲24.6

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万3100点/▲46.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）