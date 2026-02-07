「広島春季キャンプ」（６日、日南）

広島は６日、今キャンプで初めて重盗練習を行い、現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手（２５）が持ち味の走力を披露した。昨季３１盗塁でイースタン・リーグ盗塁王にも輝いた韋駄天（いだてん）の健脚を、新井貴浩監督（４９）も手放しで絶賛した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−重盗練習が今キャンプ初めて行われた。その意図は。

「キャッチャーとランナーの練習かな」

−得点のバリエーションを増やすという意味でも重要な練習。

「もちろん。いろいろやっていこうかなと」

−その中で新加入の辰見の走りを見て。

「速いね。速い。やっぱり武器になるね。今日パッと見てやっぱり速いなと思った。彼の武器ですね。聞いたら、タイムも速い。単純に足が速いと感じました」

−坂倉の打撃に視線を送っていた。

「いいね、すごくいいバランスで振っている。腰が据わったいいスイングをしてるなと」

−本人は去年、悔しさを味わった。

「本来持っているものは去年のような数字ではないからね。秋のキャンプから、いい下半身の使い方をしているなと見えていたけど、それが継続できている。ポイントの幅も広がっているし、すごくいいスイングをしていると思います」