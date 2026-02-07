えびとチキンの相乗効果を楽しむ「えびフライバーガー」シリーズ発売【bb.q オリーブチキンカフェ】

ワタミが国内で運営する韓国フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、えびフライとチキンを組み合わせた新商品「えびフライバーガー」シリーズを、2026年2月5日(木)より全国の店舗で発売した。価格は550円(税込)から。

本シリーズは、手付けで仕上げた軽やかな衣のえびフライと、bb.q自慢のチキンを組み合わせたバーガーシリーズ。えびとチキンを同時に楽しめる点が特徴だ。

ラインアップは、えびフライを主役にした「えびフライバーガー」、えびとチキンを一度に味わえる「えびフライチキンバーガー」、毎年人気のえびかつにチキンを合わせた「えびかつチキンバーガー」の全3種。えびとチキン、それぞれの個性を引き立てるソースにもこだわり、最後まで飽きずに楽しめる仕立てとなっている。

【画像を見る】えびフライバーガー、えびかつチキンバーガーの商品画像を見る

〈ラインアップ一覧〉

◆えびフライバーガー 550円(税込)

えびフライを3本使用したバーガー。細かく粉砕したパン粉を手付けした衣のサクサク食感と、ぷりっとしたえびのおいしさが特徴。えびフライに合わせた特製エビチリソースは、ケチャップ、豆板醤、コチュジャンをベースに、甘味･酸味･旨味のバランスを追求し、えびの旨みを引き立てる味わいに仕上げた。

◆えびフライチキンバーガー 690円(税込)

「えびフライ」2本と国産ササミの「チキンフィンガー」2本を重ねた、ボリュームのある一品。特製エビチリソースと、具材感があり口あたりのよいタルタルソースの2種類のソース仕立て。サクサクのチキン、ぷりっとしたえびフライ、それぞれの素材の個性がバランスよく融合し旨味の相乗効果を発揮、食べ応えと満足感を兼ね備えたバーガーだ。

◆えびかつチキンバーガー 630円(税込)

ぷりぷり肉厚なエビがたっぷりの「えびかつ」を使用したバーガー。衣は薄めに、低温でじっくりと揚げることで、外はサクッと香ばしく、中はプリプリ食感。エビのうま味が口いっぱいに広がる「えびかつ」と、国産ササミの「チキンフィンガー」を一緒にサンドした人気メニュー。

※各商品とも+250円〜でドリンクセットに変更可能

■販売開始日2026年2月5日(木)〜

■販売店舗全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗