「sesh」の意味は？カジュアルなネイティブ表現です！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「sesh」は「session」を短くしたもので、「活動・集まり」を意味します。

カジュアルな表現なので、友だちの間だけで使うようにしましょう。

「I’ll start making dinner soon, but before that I’m gonna have a quick sweat sesh!」

（もうすぐ夜御飯作り始めるけど、その前にちょっと運動タイム！）

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。