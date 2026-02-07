「sesh」の意味は？カジュアルなネイティブ表現です！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「sesh」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
このフレーズを使えたらあなたもネイティブ！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〇〇会・〇〇タイム」でした！
「sesh」は「session」を短くしたもので、「活動・集まり」を意味します。
カジュアルな表現なので、友だちの間だけで使うようにしましょう。
「I’ll start making dinner soon, but before that I’m gonna have a quick sweat sesh!」
（もうすぐ夜御飯作り始めるけど、その前にちょっと運動タイム！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部