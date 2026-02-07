“美しすぎるラジオDJ”山崎あみ、圧巻の美ボディ 洗練された色香を放つ
3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」では、山崎あみが登場する。
“美しすぎるラジオDJ”として知られ、モデルとしても活躍をする山崎が登場。170センチの長身としなやかなスタイル、その佇まいには大人の余裕と品格が漂う。
本誌では、そんな山崎の魅力を最大限に引き出すべく、「和洋折衷」をテーマに撮影。和のエッセンスを感じさせる小物と、可愛らしい色調のスタジオ空間を掛け合わせ、クラシカルでありながら新鮮なビジュアルを作り上げた。凛とした表情と、ふとした瞬間にのぞく柔らかさ。そのコントラストが、彼女の“美”を鮮やかに浮かび上がらせている。
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感、そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
同号には、表紙に豊島心桜を迎え、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。
