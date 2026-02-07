女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日から第19週「ワカレル、シマス。」に入る。13日には、錦織友一役を好演している俳優の吉沢亮（32）が同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。「プレミアムトーク」で撮影秘話を語る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

番組表は「▽朝ドラ「ばけばけ」撮影秘話 錦織友一を生きる上で大切にした思い▽英語力を磨くために▽郄石あかり＆トミー・バストウがあかす素顔▽話題の錦織スキップ MCと対決！誰が一番不器用にできる！？」などとトーク内容を紹介。

ただ、「あさイチ」や「土スタ」（土曜後1・50）のゲストに招かれる朝ドラや大河ドラマのキャストは“退場”が近いという“法則”も。憂いを湛えた吉沢の横顔のみだった次週予告（20秒）も反響を呼び、視聴者には心配が広がっている。

制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）は6日、自身のSNSを更新。「吉沢亮さんの凄さに圧倒され、魅力があふれる週です。松江編のラスト、是非ご覧ください（松江はまた出てきますし、錦織さんはまだ退場はしません）」と明言した。

唯一無二の親友、錦織とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の“別れ”はどのように描かれるのか。