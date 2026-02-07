チロルチョコ×抹茶の春味♡もち食感が楽しい抹茶もち〈袋〉登場

春先になると恋しくなる、ほろ苦く香り高い抹茶スイーツ。そんな季節にぴったりの新作が、チロルチョコから登場します。和菓子のような見た目と食感で、手軽に抹茶の美味しさを楽しめる「抹茶もち〈袋〉」。お花見やちょっとした休憩タイムにも寄り添う、春らしい一品として注目を集めそうです♪

宇治抹茶100％使用の本格派チョコ

抹茶チョコには宇治抹茶100％を使用（抹茶原料中に占める割合）。抹茶本来の旨味と、ほどよい苦みをしっかり感じられる味わいが特長です。

甘さとのバランスがよく、チョコレートでありながらも後味はすっきり。抹茶好きも満足できる、奥行きのある風味に仕上がっています。

船橋屋×猫の日♡限定和菓子「猫カップくず餅＆猫あんみつ」登場

もちグミ入りで広がる和菓子風食感

センターには、チロルチョコで人気のもちグミをイン。噛むたびにもちもちとした食感が広がり、抹茶の旨味をゆっくり楽しめます。

チョコとおもちの組み合わせは、まるで抹茶大福のような感覚。濃い緑色のパッケージには、もちシリーズでおなじみの「もちくん」も登場し、見た目にも和の可愛らしさを感じさせます。

季節限定もちシリーズの注目作

チロルチョコのもちシリーズは、もちもち食感とチョコレートの組み合わせが楽しめる人気シリーズ。

9月～3月の期間限定で展開され、「きなこもち」をはじめ、毎回異なるフレーバーが登場します。

抹茶もち〈袋〉は、春から新緑の季節に向けた今だけの味わいとして、シリーズファンにも見逃せない存在です。

抹茶もち〈袋〉



価格：108円（税込参考価格）

内容量：1袋5個入

発売日：2026年2月9日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：2月9日（月）より販売予定

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

春のおやつに選びたい抹茶チロル

抹茶の香りともちもち食感を一度に楽しめる「抹茶もち〈袋〉」は、春のおやつにぴったり。手軽な価格で和菓子気分を味わえるのも嬉しいポイントです。

お花見のお供や、自分へのちょっとしたご褒美に、季節限定のチロルチョコ抹茶を楽しんでみてはいかがでしょうか♡