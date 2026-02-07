TBSグループ「THE SEVEN」×韓国のスタジオ「M83」戦略的パートナーシップ締結 ハイクオリティVFX映像創出へ
TBSグループの海外戦略の中核を担う映像制作会社「THE SEVEN」と、韓国トップクラスのVFXスタジオ「M eighty-three Co., Ltd.（以下、M83）」は3日、VFX分野における戦略的パートナーシップを締結したことを発表した。グローバルで評価を得てきた日韓スタジオの知見と技術力を融合させ、国際競争力の高い映像コンテンツを継続的に生み出すことを目指す。
【動画】THE SEVEN×M83代表作品によるVFXショーリール
THE SEVENは、2022年1月にTBSホールディングスが出資して設立。Netflixとの戦略的パートナーシップ提携、自社専用の世界標準のスペックを備えたスタジオの完成、Netflix シリーズ『今際の国のアリス』（シーズン3※制作協力）や『幽☆遊☆白書』など、革新的でハイエンドな作品をプロデュースしてきた。今年1月16日に発表されたTBSホールディングスとハリウッドを拠点とするメジャースタジオLegendary Entertainmentとの戦略的パートナーシップにおいては、主に日本側のクリエイティブを担う。
一方、M83は2020年に設立。わずか4年後の24年にKOSDAQ（コスダック）上場を果たし、10の専門子会社とともにIP開発からAI・映像R&D、イマーシブコンテンツまでを網羅する総合コンテンツ制作スタジオとして、韓国コンテンツの躍進を支えている。代表作には、tvNドラマシリーズ『ヴィンチェンツォ』、 Netflixシリーズ『Sweet Home -俺と世界の絶望-』（シーズン2・3）、『スペース・スウィーパーズ（勝利号）』（第42回青龍映画賞 技術賞受賞）、『全知的な読者の視点から』、『大洪水』などがある。
両社は今回のパートナーシップを通じて、（1）企画・プリプロダクションから最終コンポジットまでを網羅するVFX制作の包括的連携、（2）最先端VFX技術や効率的なワークフローの共同研究開発（R&D）、（3）国際共同制作を強化し、双方のネットワークを活用して世界市場での競争力を高めるの3点を柱に協業を進めていく。
また、提携発表にあわせて、THE SEVENとM83グループ（M83、Mortarheadd、Gimpville）がこれまで手がけてきた代表作品をまとめたVFXショーリールも公開。日韓最高峰スタジオの技術とスケール感が融合した映像表現が確認できる内容となっている。アジアの映像制作力が世界的に注目を集める中、日韓トップスタジオによる本格的な連携は、今後のグローバルVFX市場において大きな存在感を放ちそうだ。
■ THE SEVEN 代表取締役社長・CEO 瀬戸口克陽のコメント
世界中の視聴者を熱狂させるコンテンツを作るためには、国境を超えた才能の掛け合わせが必要不可欠です。韓国映像業界の進化を技術面でけん引してきたトップランナーであるM83とパートナーシップを結べることを、大変うれしく思います。 彼らの持つ圧倒的なVFX技術と、我々THE SEVENのVFXを駆使したストーリーテリングおよびプロデュース力が融合することで、まだ誰も見たことのないエンターテインメント体験を世界へ届けていけると確信しています。今後の両社のプロジェクトにぜひご期待ください。
■THE SEVEN チーフVFXオフィサー 赤羽智史のコメント
これまで数々のハイエンド作品に携わる中で、M83が生み出すクリエイティブの質の高さと、新しい技術への飽くなき探求心には常に敬意を抱いておりました。 VFXは今や、制作の“仕上げ”ではなく、企画の根幹を支える“土台”です。M83という強力なパートナーと共に、プリプロダクションの段階から技術と演出を密接に連携させることで、効率的かつ爆発力のある映像表現が可能になります。日韓のクリエイティブの化学反応を、私自身も非常に楽しみにしています。
■M83 CEO Sungjin Jung／チョン・ソンジンのコメント
日本のコンテンツ産業と技術は、世界的に実証されたIP競争力の上に、長年にわたり蓄積してきた企画力と緻密さ、 そして制作現場を完璧に回すシステムが結びつき、世界が信頼する基準を築いてきました。THE SEVENは、その強みを最も革新的かつ熟練した方法で具現化するスタジオであり、作品の完成度を通じて実力を証明してきた競争力あるパートナーです。
今回のパートナーシップは、日韓の底力を持つ企業が出会い、それぞれが培ってきた制作哲学と技術を、もう一段階緻密に結び付けることで、単なる協業を超えてシナジーがより一層高まる契機になると確信しています。
日本と韓国の強みを融合したハイエンドな制作体制と技術力で、私たちの底力を成果として証明し、グローバル市場で“アジア”の名が通用する新たな成功モデルを、THE SEVENとともに創り上げていきます。
