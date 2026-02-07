東京圏から地方移住する人に向けた支援制度が存在します。「条件が厳しそう」「地方で就職は難しい」など先入観を持つかもしれませんが、近年は制度が適用される地域も働き方も多様になりました。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、地方移住の支援金制度について解説します。

「移住支援金」は東京圏（一都三県）から地方へ移住する人が対象

東京から地方に移住して働くだけでお金をもらえる「移住支援金」という制度があります。

東京23区に住んでいる人、または、東京圏（東京都の多摩地域、埼玉県、千葉県、神奈川県）から東京23区に通勤している人が、東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域へ移住した人が対象です。移住直前の10年間に通算5年以上、および直近1年以上、東京23区に住んでいるか、東京圏（一都三県）から東京23区に通勤している人です。東京圏から東京23区内の大学等へ通学している学生は対象外ですが、卒業後、東京23区内の企業へ就職した人は対象になります。

移住先では、地域の中小企業等へ就職するか、テレワークで移住前の業務を継続、または、地域で社会的企業などを実施することが必要です。また、申請後5年以上、継続して移住先の市町村に住み続ける意思があることが条件です。

「地域の中小企業等へ就職する」についてですが、どの中小企業でも良いわけではなく、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に応募して就職する必要があります。そのほかにも、市町村によっては、独自の条件があることもあります。

もらえる金額は、世帯の場合は最高100万円、単身の場合は最高60万円です。18歳未満の子どもも一緒に移住する世帯の場合は、子ども1人につき最大100万円が加算されます。もし4人家族で子どもが2人いたら、最高300万円支給されることになります。

移住支援を利用して地方へ移住する人は、年々増えていて、2023年度では全国で約7,800人が移住しました。

地方移住に加えて、起業したら＋200万円

地方に移住したうえで、地方の課題解決に貢献する「社会的事業」で起業をした人には、最大200万円の「起業支援金」をもらえます。

「社会的事業」とは、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など、地域の課題に応じた幅広い内容が想定されています。

都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業等に必要な経費の2分の1を支給します。

世帯の「移住支援金」は最大100万円ですので、合わせると合計最大300万円もらえることになります。

移住先は東京の町村部でもOK

地方移住というと遠方に移住するイメージですが、一都三県の人口が少ない自治体へ移住する場合でもOKです。

たとえば、東京の檜原村や奥多摩町なら、都心（新宿）まで電車で2時間くらいです。内閣府の地方創生のサイトには、移住先の対象となる条件不利地域として、次のような市町村があげられています（一部掲載）。

[図表1]

私の知人でも東京都檜原村に移住した人が何人かいますが、農業をしたりリモートワークをしたりしながら、週に1回程度は都心まで出てきたりして、楽しい生活を送っているようです。

ただし、地方移住の注意点ですが、その地方によって、それぞれ独自の風習や文化があり、人付き合いもありますので、うまく溶け込めないと、暮らすのが辛くなってしまうかもしれません。

また、地方移住を推進する自治体では、人口減少に伴う様々な課題を抱えていることが多く、移住者に過度な期待を寄せてしまい、ぎくしゃくしてしまうケースもあるようです。

もらえるお金が目的ではなく、移住先がどんなところでどんな仕事をするのか、よく検討してから移住するようにしましょう。

【届け出先】 移住先の市町村

【期限】 転入後3ヶ月以上1年以内

【添付書類】

・移住支援金交付申請書

・移住後の就職または起業の状況を確認できる書類

・移住元での戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の除票の写し

・移住元での勤務先企業等の退職証明書、在籍証明書 など（具体的な書類については、届け出先の指示に従ってください）

自治体独自の移住支援もあり

上記で紹介した「移住支援金」は、東京圏から地方に移住する人限定でしたが、自治体が独自に実施している移住支援制度もいくつかあります。

中でも一番充実しているのは、宮崎県都筑市の移住支援制度です。

世帯で100万円、18歳未満の子ども1人当たり100万円（最大300万円）、移住先が中山間地域ならさらに1人当たり20万円（最大100万円）追加です。夫婦・子ども3人の5人家族なら最大500万円もらえます。

それだけでなく、「お試し滞在制度」があり、住居探しや農業体験活動などで、宿泊費1泊当たり3,000円／人（通算10泊分まで）、レンタカー代24時間当たり最大2,500円（通算264時間分まで）が補助されます。都会から地方に移住して自動車の運転が不安な人には、ペーパードライバー講習にかかった費用の半分（2回分まで）も補助されます。

その他の自治体でも、単に支援金をもらえるだけでなく、家賃補助、学校の授業料無償化など、様々な支援制度（移住者だけでなく居住者も対象）があります。一例をあげておきます（東京圏からの移住支援金以外の情報を掲載しています）。

[図表2]

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役