「ミラノ・コルティナ五輪・アイスホッケー女子・１次リーグ、日本３−２フランス」（６日、ミラノ・ロー・アリーナ）

初の４強入り＆メダル獲得を目指す世界ランキング８位の女子日本代表「スマイルジャパン」が、今大会初戦で同１５位のフランスに競り勝ち、白星発進した。

１−１の最終第３Ｐ１６分３０秒に勝ち越し点を奪った。伊藤麻琴（トヨタシグナス）がパックを高く浮かせるハイショットを放ち、ゴール左上に決め、２−１と勝ち越した。さらに残り２分１０秒で相手ＧＫが攻撃に加わってガラ空きのゴールに、前田涼風（道路建設ペリグリン）が流し込んで３−１。これで勝負あったに見えたがここからが苦しかった。

残り１分１３秒の反則で試合終了までの退場となり、日本は一人少ない人数で戦うパワープレーを強いられた。さらに相手はＧＫも前戦に加わる捨て身の攻撃を仕掛け、フィールド上の人数は４−６と２人少ない状態に。ここでゴール前の混戦で日本のＧＫ増原海夕（道路建設ペリグリン）が落としたスティックを相手選手が遠くへ払い飛ばし、手に何も持たない隙に残り１３秒で失点し１点差に迫られた。

それでも最後は４人とＧＫでゴールを死守。薄氷の逃げ切り勝利を収めた。

日本は２失点目の直後に、相手選手がＧＫのスティックを払いのけた行為に対して審判に抗議したが認められなかった。

ＳＮＳ上では「日本のＧＫが落としたスティックを外に払い出しやがった」「フランスの２点目はゴールありなのか、、、完全にＧＫのスティックを意図的に除けてたけどなぁ〜」「よく分からんかえど、スティックを退けちゃうやつはいいのかな？」「ＧＫスティック飛ばしはお咎めなしなの？」「あんなのアウトでしょ？」などと判定に異論の声が相次いだ。