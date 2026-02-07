jo0ji¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£CD¹ØÆþÆÃÅµ²èÁü¤â²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëjo0ji¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ë¤Î¿·¶Ê¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤Î¡¢1·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿jo0ji 1st album tour¡Ö¤¢¤¨¤«¤Ê¤ë¡×ÄÉ²Ã¸ø±é Zepp Shinjuku¤Ç¤Î½éÈäÏª¤ÎÌÏÍÍ¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿·ã¤·¤¯¾å²¼¤¹¤ë¾ð½ï¤ÎÇÈ¤òµ´µ¤Ç÷¤ëÀª¤¤¤Ç²Î¾§¤¹¤ëjo0ji¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë8Ì¾¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤Ï°µ´¬¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤ÎCD¤Î¹ØÆþÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜºî¤ÏÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×2¼ï¤Î·×3·ÁÂÖ¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¸×¾óÍª¿Î¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Àþ²è¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥áÈ×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Î½é²ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£CD¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°´Þ¤à3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤ÎAnime version¤Èinstrumental¤ò²Ã¤¨¤¿·×5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤Ë¤ÏCD¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬Blu-ray¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤Ï¡Éjo0ji¤ÎÆþÌçÈ×¡É¤È¤·¤ÆBlu-ray¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¤Ï¡¢Blu-ray¤ËMC´Þ¤à18¶Ê¤¬¥Õ¥ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡É¹ë²ÚÈ×¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¡Ö¼öÊª¡×¤ÎÉõ°õ¤¬²ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦¸×¾óÍª¿Î¤¬¡¢¼ö¤¤¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£2018Ç¯3·î¡Á24Ç¯9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Ç¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Î¤Î¤Á¡¢»Ë¾åºÇ°¤Î½Ñ»Õ¡¦²ÃÌÐ·ûÎÑ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤ÀËâ·¢¤È²½¤¹Á´¹ñ10¤Î·ë³¦¡Ê¥³¥í¥Ë¡¼¡Ë¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ç¤Î»¦¤·¹ç¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
jo0ji¤Ï2023Ç¯¤Ë1st EP¡Ö475¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢Spotify¤¬2024Ç¯¤ËÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖRADAR¡§Early Noise 2024¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆÃ½¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ØÂ³¡¹½Ð±é¤·¡¢´üÂÔ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿2026Ç¯5·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºåZepp tour ¡Èjo0ji tour 2026¡Ö¤è¤¢¤±¤Þ¤¨¡×¡É¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
jo0ji
¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡¢CDÍ½Ìó¥ê¥ó¥¯¡¢LIVE info
https://jo0ji.lnk.to/yoakenouta_all
CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡Û
ÉÊÈÖ¡§KSCL-3644¡Á3645
²Á³Ê¡§¡ï2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
1.¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿
2.¤Ò¤«¤ê¤Î¤¦¤¿
3.¤ï¤«¤ì¤Î¤¦¤¿
¡ãBlu-ray¡ä
2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 ¡Ø¤¢¤¨¤«¤Ê¤ë¡Ù at TOKYO¡¦EX THEATER ROPPONGI
1.ÉÔ¶þ¤Ë²Ö
2.escaper
3.´ãº¹¤·
4.¾ò»Ê
5.±«¿ì¤¤
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Û
ÉÊÈÖ¡§KSCL-3646¡Á3647
²Á³Ê¡§¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
1.¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿
2.¤Ò¤«¤ê¤Î¤¦¤¿
3.¤ï¤«¤ì¤Î¤¦¤¿
¡ãBlu-ray¡ä
2025.11.21 jo0ji 1st album tour 2025 ¡Ø¤¢¤¨¤«¤Ê¤ë¡Ù at TOKYO¡¦EX THEATER ROPPONGI
1.ÉÔ¶þ¤Ë²Ö
2.¥ï¡¼¥¯¥½¥ó¥°
3.ÌÀ¸«
4.¸Àßá
5.¥é¥ó¥¿¥ó
6.ÂÌºµ
7.BAE
8.escaper
9.´ãº¹¤·
10.cuz
11.Nukui
12.¤ñÁÓ
13.¾ò»Ê
14.ëð¤¦
15.¢â
16.±«¿ì¤¤
17.¥¹¥í¡¼¥Ð¥é¡¼¥É
18.onajimi
19.¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×Music Video
20.¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×Music Video -Behind The Scenes-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KSCL-3648
²Á³Ê¡§¡ï1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
1.¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿
2.¤Ò¤«¤ê¤Î¤¦¤¿
3.¤ï¤«¤ì¤Î¤¦¤¿
4.¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿Anime size
5.¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿Anime size -instrumental-
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A/B¹ØÆþÆÃÅµ
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB2¥Ý¥¹¥¿¡¼
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨Amazon.co.jp°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½é²óÈ×A/½é²óÈ×B¶¦ÄÌ¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈ×¹ØÆþÆÃÅµ
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB2¥Ý¥¹¥¿¡¼(ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸(ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¢¨Sony Music Shop¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½é²óÈ×/ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
jo0ji tour 2026¡Ö¤è¤¢¤±¤Þ¤¨¡×
2026Ç¯
5·î10Æü(Æü) Zepp Nagoya 16:00/17:00
5·î16Æü(ÅÚ) Zepp Namba 17:00/18:00
5·î22Æü(¶â) Zepp Haneda 18:00/19:00
1F ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï6,000
2F »ØÄêÀÊ¡¡¡ï7,000
jo0ji ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö 2¼¡Àè¹Ô ¼õÉÕÃæ
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ) 12:00¡Á2026Ç¯2·î8Æü(Æü) 23:59
https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji
jo0ji official fan club¡ÉÄ¬É÷¸òÎ®CENTER¡É
https://smam.jp/jo0ji/
¡ãjo0ji¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
jo0ji¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ë / 26ºÐ / Ä»¼è¸©½Ð¿È
Í§¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡ÖÉÔ¶þ¤Ë²Ö¡×¤ò YouTube ¤Ë¸ø³«¤·³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼«¤é¹Ô¤¦¡£
Spotify¤¬2024Ç¯¤ËÌö¿Ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖRADAR¡§Early Noise 2024¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Â¾¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î2025Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆÃ½¸¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£2025Ç¯²Æ¤Ë¤ÏÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤ØÂ³¡¹½Ð±é¤·¡¢´üÂÔ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£7/9¤Ë¤Ï1st album¡Ö¤¢¤¨¤«¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¤ÏZepp tour¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£2026Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¤è¤¢¤±¤Î¤¦¤¿¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¿ÆÉã¤Ïµù»Õ¡£ÃÏ¸µ¤¸¤ã¤º¤Ã¤È¡¢Éé¤±ÃÎ¤é¤º¡£
Ä«¾Æ¤±¤ÈÁ¥¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡¢ÇÈ¤Î²»¿§¤¬»Ò¼é²Î¡£
¿åÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¡¢Çò¤ó¤À¶õ¤ÎÀè¡¢µù²Ð¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤¢¤ó¤¿¤Î±Æ¤ò¸«¤¿¡£
¡È¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï
¤¤Ã¤È¤¢¤ó¤¿¤Î¥Ñ¥ó¥¯¤ò¤ß¤¿¤«¤é
¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
Âç¸ýÃ¡¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤À¤Ê¡É
²¶¤Ïº£¡¢Ã¯¤è¤ê¤â±ó¤¯¤Ø¹Ô¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
jo0ji¸ø¼°X
https://twitter.com/jo0ji3
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://jujutsukaisen.jp/