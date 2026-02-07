【写真】蝶ネクタイ姿でスッと背筋を伸ばし…火災現場に現れた「横井英樹氏」

82年2月、9階から火の手が上がった

社員や元社員が顧客から総額約31億円を詐取という「プルデンシャル生命保険」の事件は、日本社会に衝撃を与えた。と、同時に、その本社ビルであるプルデンシャルタワーの場所に驚いた……という声も少なくない。

1936年の2・26事件で反乱軍が立て籠もったのは、この地にあった料亭「幸楽」。1963年12月8日には、地下のナイトクラブ「ニューラテンクォーター」で力道山が暴力団員に刺され、後に死亡するという事件も起きた。

隊員たちにも危険が迫っていた（新潮社撮影）

そして1982年2月8日未明には、「ホテルニュージャパン」の9階から火の手が上がった。日本のホテル火災事故史に残る大惨事から30年後の2012年、生存者のその後を追った「週刊新潮」のバックナンバーで緊迫の現場を振り返る。

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2012年2月9日号「死者33人『ホテルニュージャパン』火災から30年 『私はこうして死から逃れた！』」を再編集しました。文中の肩書き、年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

外を覗くと上から女性が落ちてきた

炎と煙が渦巻く9、10階はまさに阿鼻叫喚だったが、その下の階でも地獄のような光景を目の当たりにした宿泊客がいる。4階に泊まっていた広島県のDさん（当時45）ある。

「あの頃は、新宿にある会社との取引で頻繁に東京に来ていました。ホテルに近い赤坂見附駅は、どこに行くにも地の利が良かったので、あのホテルはよく利用していました」

Dさんは、その日、友人（当時46）と2人でツインの部屋に泊まっていた。大きな物音で目が覚めたのは午前5時頃だった。

「ドンドンと大きな音がして、目が覚めた。外を見ると警察や消防の車が集まっている。ふと窓から横を見ると、隣の部屋から赤い炎が出ている。あ、火事だと慌てて部屋を飛び出しましたが、友人を連れていかないといけないと思い、部屋に戻り、寝ていた彼を起こしました。私も相当に気が動転していたのでしょう。ズボンを穿こうとしましたが、穿けない。後ろ前が反対だったんです。冷静な判断ができませんでした。

とりあえずズボンを穿き、コートを引っかけて部屋を逃げ出しました。友人はワイシャツを着ただけの格好でしたね。廊下中に焦げ臭い煙が充満していて目が痛かった。ホテル内部は放水の圧力で至る所で窓ガラスが割れていました。外を覗くと、突然、上から大きな女性が落ちてきて、2階の屋根に体を打ちつけられました。ピクピクと痙攣をして、それっきり動かなくなりました」

毛布から血が滴った

4階に下からハシゴ車の消防隊員が上がってきた。

「隊員に“大丈夫なら手をあげろ”と言われました。手をあげると、消防隊員は“今から助けに行く”と、こちらに飛び込んできました。そして、“言うことを聞け。壁伝いに進んで、2階の屋根に飛び下りろ”と命じられました」

2人は意を決して、2階の屋根に飛び下りた。

「助かった、とホッとしていると、別の消防隊員がやってきて“負傷者を降ろすので手伝え”と言うのです。2階の屋根には遺体が10体ほど横たわっていました。私は、“これは負傷者じゃない。死んでいます”と言ったのですが、隊員は“それは医者の言うことだ。とにかく降ろせ”です。友人と2人で遺体を毛布に包んで、ハシゴ車に移しました。遺体を持ち上げると、ちょうどドリップしたコーヒー液のように毛布から血がタラーっと滴りました。作業を終えると、私たちは地上に降ろされました」

現在、Dさんは76歳。

「友人は3年前にガンで亡くなりました。恐ろしい体験をした仲間がいなくなって寂しい限りです」

愛人に救われ続けた強運男性

犠牲者の多く出た9階の部屋にチェックインしたものの、新宿のバーで朝まで飲み明かし、命拾いをしたという人もいる。2006年12月に亡くなった中央競馬会の調教師・西塚十勝さん（当時69）である。

「バーで飲んでいて助かったということになっていますが、実は、新宿の愛人宅にいて助かったというのが本当です」

とは、親類の中地義次さん。西塚さんの強運ぶりは、ニュージャパン火災だけではない。これまで幾度となく死に神から逃れてきた。1954年9月26日、台風のために転覆し、1155人の犠牲者を出した青函連絡船の洞爺丸事故では、西塚さんは乗船切符を持ちながら、乗り遅れたために助かっている。

「函館近郊の湯の川温泉で宴会をしていて助かったといいますが、本当は湯の川温泉にも愛人がいて、そこに顔を出して乗り損なったのです」

こう言うのは、生前の西塚さんと親しかった「樋渡牧場」（北海道新冠町）のオーナー・樋渡信義さん。1971年7月3日、函館空港近くの山地に墜落し、68人の犠牲者が出た東亜国内航空のばんだい号事故の際も、直前にキャンセルして助かっているのだという。

「あの時も、実は札幌の愛人宅にいて、“食事をしていって”と言われ、断わりきれなく、予約をキャンセルしたんですよ」

大変な艶福家だが、何度も命拾いをした西塚さんは94歳の天寿を全うした。

殺人で2年間逃亡した元女子高生

その一方、命拾いをしたものの、転落人生を歩んだケースもある。大学受験のために宿泊していた女子高生（当時）のEである。

〈Eさんは寝間着の上にガウンを羽織ったままはだして廊下に飛び出し、悲鳴と怒号の中を非常階段を伝って一気に駆け降りた〉（中國新聞1982年2月9日付朝刊）

地元紙は彼女の火災の体験を紹介したが、その23年後、件の女子高生は、

〈知人に犯行告白 41歳女指名手配 西五反田の女性刺殺〉（東京新聞2005年5月26日付夕刊）

と、殺人容疑者に成り果ててしまうのである。Eは東京の大学に進んだものの、銀座のホステスに身を転じ、その後、新宿2丁目でゲイバーを開業する。そして同性愛関係にあった同居女性を刺殺。2年間の逃亡の末、2007年3月24日に逮捕され、目下服役中である。

火災現場に突入し、火傷を負った特別救助隊長の高野甲子雄さんは、現在63歳。すでに退官し、ボランティア団体を設立して、東日本大震災の救援活動を行っているという。

あの日を生き抜いた人々の、それぞれの人生模様である。

＊＊＊

