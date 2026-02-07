来週の主な予定 米雇用統計と消費者物価指数 日本実質賃金と英GDP速報 来週の主な予定 米雇用統計と消費者物価指数 日本実質賃金と英GDP速報

来週の主な予定 米雇用統計と消費者物価指数 日本実質賃金と英GDP速報



・米雇用統計 今回は水曜日に発表、政府閉鎖の影響で延期されていた

・米消費者物価指数 政府閉鎖の影響で当初の11日から13日に変更

・日本実質賃金 12カ月ぶりプラス転換か、ボーナスや労働日数増加

・英GDP速報値 成長率鈍化なら3月利下げ観測さらに高まる可能性



7日（土）

中国外貨準備高（1月）



8日（日）

衆院選投開票

ベイリー英中銀総裁、新興市場経済会議出席（サウジアラビア）



9日（月）

日本実質賃金（12月）

米NY連銀インフレ期待（1月）

マン英中銀委員、会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演

ナーゲル独連銀総裁、インフレに関する討論会出席

ウォラーFRB理事、デジタル資産について講演（質疑応答あり）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

アフリカ最大鉱業投資会議（12日まで）



10日（火）

日本10年物価連動国債入札（2500億円程度）

米3年債入札（580億ドル）

米小売売上高（12月）

ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

ローガン・ダラス連銀総裁、資産運用イベント出席（質疑応答なし）

国際エネルギー週間（ロンドン、12日まで）

オスロ・エナジー・フォーラム



11日（水）

建国記念の日

中国消費者物価指数・生産者物価指数（1月）

米10年債入札（420億ドル）

米雇用統計（1月）

米週間石油在庫統計

カナダ中銀議事録（1月28日開催分）

EU外相理事会

EU防衛相会議

OPEC月報

ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席

シュナーベルECB理事、欧州経済について講演



12日（木）

日本国内企業物価指数（1月）

豪消費者インフレ期待（2月）

英GDP速報値（第4四半期）

米30年債入札（250億ドル）

米新規失業保険申請件数（7日終了週）

EU首脳非公式会合

ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演

レーンECBチーフエコノミスト、ブルガリア中銀総裁、ギリシャ中銀総裁、イベント出席

ロジャーズ加中銀上級副総裁、討論会出席



13日（金）

中国住宅販売価格（1月）

NZ中銀インフレ予想（第1四半期）

スイス消費者物価指数（1月）

米消費者物価指数（1月）

田村日銀審議委員、経済同友会出席

ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席

ミランFRB理事、討論会出席

ローガン・ダラス連銀総裁、イベント挨拶（質疑応答なし）

ミュンヘン安全保障会議（15日まで）



15日（日）

中国春節（旧正月）23日まで休場



※予定は変更することがあります

