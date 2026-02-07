為替相場まとめ２月２日から２月６日の週
２日からの週は、衆院選を目前に控えて政治相場継続も、米国などの実体経済に対する思惑が交錯した。日米英における政治動向と金融政策への思惑が複雑に交錯し、極めてボラティリティの高い展開となった。まず日本国内では、衆院選での与党優勢報道に加え、高市首相による円安のメリットを肯定する発言が市場で「実質的な円安容認」と解釈された。これにより、積極財政への期待を背景とした投機筋の円ショートが再燃し、ドル円は一時157円台まで急騰、市場に介入警戒感が漂う場面も見られた。対照的に米国では、ISM製造業景気指数の改善やウォーシュ次期FRB議長指名がドルの支援材料となったものの、週後半に12月求人件数が大幅に下振れたことや、政府閉鎖に伴う米雇用統計の公表延期が労働市場の減速懸念を呼び起こし、ドルの上値を抑制した。一方、欧州・英国では政策金利こそ据え置かれたが、英中銀の委員採決が利下げ支持を巡り5対4と僅差になったことで、市場の早期利下げ観測が急速に強まった。さらにスターマー首相の任命責任を問う政治不信が英国債売りを誘発し、ポンドは対主要通貨で大幅下落を余儀なくされた。
（２日）
東京市場で、ドル円は154円台後半から155円台半ばにかけて不安定な振幅となった。週明け、週末に報じられた衆議院選挙（8日投開票）の情勢調査で自民党の優勢が伝えられ、積極財政への期待から円売りが先行。ドル円は一時155.51円まで上値を伸ばした。しかし、米連邦政府機関の閉鎖を巡り、下院でのつなぎ予算採決が難航するとの見方が広がるとドル売りが優勢となり、一転して154円台後半へ押し戻されるなど乱高下した。午後に入ると、貴金属相場の急落に伴うリスク警戒の円買いも加わり、上値の重い展開が継続。ユーロ円やポンド円もドル円の激しい動きに翻弄され、午前中の円売り分を午後の円買いで打ち消すなど、方向感の定まらないスタートとなった。
ロンドン市場では値動きが一服し、様子見ムードが広がる展開となった。東京市場での激しい乱高下を経て、市場は米下院におけるつなぎ予算の再採決を見守る姿勢を強めた。貴金属（金・銀）や原油相場が一段安となったことで、株式市場への圧迫からリスク警戒的な円高圧力が継続。ドル円は154円台後半で上値を抑えられる形となった。一方で、欧州勢の本格参入後は英欧の製造業PMI確報値が上方修正されたことを受け、対ドルでユーロやポンドが底堅く推移。豪ドルは翌日の豪中銀政策金利発表での利上げ観測を支えに買い戻された。総じて、東京時間の円売り・円買いの応酬に対する「調整」と、重要イベントを控えた「待機」の性格が強い市場となった。
NY市場ではドル買いが強まり、ドル円は155円台後半まで買い戻された。1月のISM製造業景気指数が52.6と、2022年8月以来の高水準かつ拡大領域（50超）を回復したことで、米経済の堅調さが意識された。また、次期FRB議長に指名されたウォーシュ氏がFRBの独立性への懸念を和らげたこともドル買いをサポート。一方で、連邦政府の一部閉鎖の影響により、週末の雇用統計が公表延期となる異例の事態となった。ユーロドルは米金利先安観の後退から1.17ドル台へ続落し、ポンドも節目となる1.3650ドルを試す展開となった。市場では、米経済の強さと金利差の優位性から、過度なドル安見通しを修正する動きが活発化しており、ドル円は下値を切り上げる動きを見せた。
（３日）
東京市場では日経平均が2,000円超の上昇を見せ、史上最高値を更新するリスク選好の地合いとなったが、為替市場での円売りは限定的であった。ドル円は155円台前半から半ばでの小幅な推移にとどまり、前日の急騰に対する調整売りが上値を抑える格好となった。注目された豪準備銀行（RBA）の政策金利会合では、予想通り0.25％の利上げを決定。声明文や総裁会見で、インフレ抑制のための追加利上げの可能性を排除しないタカ派的な姿勢が示されたことで、豪ドルは対円・対ドルで急騰した。ユーロやポンドは対ドルでの買い戻しが入り、緩やかに反発。株高という強気材料がある一方で、為替市場は前日のドル高に対する反動と、各国の政策金利見通しを精査する落ち着いた動きとなった。
