◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選(大会1日目/現地6日)

フィギュアスケート団体予選では、日本が初日終了時点で総合2位と好発進。トリノオリンピック金メダリストの荒川静香さんが、選手たちの演技を絶賛しました。

この種目は、各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成されます。合計得点を競い、予選の上位5チームが決勝進出となります。

初日には団体3種目が行われ、アイスダンス・リズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが8位、ペア・ショートプログラムの三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが1位、女子SPの坂本花織選手が「78.88」点で1位をマーク。この種目初の金メダルを目指す日本は、総合2位で予選初日を終えました。

日本テレビ『news zero』に出演した荒川さんは「素晴らしいと思います。点差も(1位の)アメリカとはほとんどないですので一騎打ちと言ってもいいほど」と初の金メダル獲得に期待をのぞかせました。さらに「なんと言っても、各カテゴリの全部の選手がベストパフォーマンスを日本勢は出せたというところ本当に素晴らしかったですね」とたたえました。

予選1位をマークした女子SP・坂本選手の演技について、荒川さんは「本当にスピードによく乗っていて伸びやかだったんですけれども、中でもステップシークエンスなんかは本当に今シーズンで一番良かったんじゃないかという、気持ちもこもってましたし、スピードにも乗ってましたし、なめらか。本当に世界女王にふさわしい完璧な演技でした」と振り返ります。高得点の理由については、演技終盤での3フリップ＋3トウループを挙げ、「スピードによく乗って幅のある大きな2つのコンビネーションジャンプ。ブレもなく最高の形だったと思います」と分析しました。

同じく予選1位と素晴らしい演技を見せたりくりゅうペアですが、12月の全日本では三浦選手が左肩を脱臼の負傷。心配もされましたが、荒川さんは「けがの影響というのは全く感じさせない素晴らしい完璧な演技だった」とコメント。特に全体トップとなる加点「2.9」の評価を受けたリフト(相手を持ち上げる技)について、「本当に難しいリフトを本当にいとも簡単に全く負荷を感じさせないようなスムーズな出来だったということで、これが高得点に繋がっていたと思います。全体的にもすべてがスムーズで息の合った、完成度の高い演技ですね」と大絶賛でした。

現地時間7日に行われる予選2日目では、男子SPに鍵山優真選手が出場。この種目では、世界ランク1位でアメリカのイリア・マリニン選手との対決にも注目です。