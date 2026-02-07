タイ北西部の避難民キャンプの一つで開かれたとされる求人説明会の様子＝2025年11月（キャンプ住民提供、共同）

タイ政府が北西部に集住するミャンマー避難民に労働許可を出し始めた。出稼ぎのカンボジア人が国境での軍事衝突を機に帰国し、労働力不足が深刻化したためだ。ミャンマー避難民で穴埋めしようと、突然の政策転換で企業に求人を認めた。避難民キャンプで長年暮らす人々には朗報となったが、労働条件や内容に失望が広がっている。（共同通信バンコク支局＝伊藤元輝）

「チャンスだ。求人があれば応募したい」。ミャンマーの少数民族カチンのジャクさん（24）が2025年10月、タイ北西部メソトで話した。点在するキャンプの一つで育ったが「いつの日か正式に外に出られるかもしれない」と英語を猛勉強。今では流ちょうに話す。

ミャンマーは1980年代から国軍と少数民族武装勢力の対立などで政情不安が続く。タイ側に避難した人は1988年の民主化運動と社会主義体制崩壊、2021年のクーデターなどで増加し、国連によるとキャンプ9カ所で約8万6千人に上る。

避難民は非政府組織（NGO）などの支援で一定の教育機会はあるが、その先が見えない。当局の許可を得ればタイ側のキャンプ外に一時的に出られるものの、就労は農家の手伝いや商店の運営に限られてきた。子どもの時に親に連れて来られ、成人しても行き場がない人は多い。

タイメディアによると、タイでは正規ルートで約50万人、非正規も含めると推定100万人のカンボジア人が働いていたが、2025年7月の軍事衝突後に少なくとも約40万人が帰国。そこでタイ政府は対処に苦慮してきたミャンマー避難民に目を付けた。衝突は12月に再燃し、カンボジアから労働者が戻る見込みはない。

一部キャンプでは2025年10月中旬以降、当局と企業の担当者が度々説明会を開いている。ただ工員か農作業員の募集で、参加したアウンサンさん（38）は「英語を勉強した人が期待するオフィスワークはない」と語る。

「だまされたので辞めて帰ってきた」。応募してタイ東北部シーサケート県の農園で働いたというセーボーパウさん（47）は2025年11月中旬、取材に証言した。果物の収穫と皮むきの業務で日給350バーツ（約1700円）の約束は守られず、1キロ当たりわずか8バーツの歩合制にされたと憤った。

首都バンコクで仕事に就いた男性も2026年1月、宿舎付きの条件が守られず、建設作業の現場で野宿させられていると怒りを爆発させた。「避難民の不安定な立場を利用されている」と訴えた。

タイ北西部に点在する避難民キャンプの一つの通用門＝2025年2月（共同）

タイの農園でロンガンの皮むき作業をする労働者＝2025年10月（ミャンマー避難民キャンプの労働者提供、共同）

タイ北西部の避難民キャンプの広場で遊ぶ子どもたち＝2025年2月（共同）

タイ北西部に点在する避難民キャンプ近くの商店＝2025年2月（共同）