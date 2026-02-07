高橋英樹、野菜＆フルーツたっぷり“栄養満点”朝ごはんを披露「バラエティ豊か」「めっちゃ美味しそう」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が5日、自身のブログを更新。野菜＆フルーツたっぷり“栄養満点”の朝ごはんを披露した。
【写真】「バラエティ豊か」野菜＆フルーツたっぷり“栄養満点”朝ごはんを披露した高橋英樹
高橋は「今日の朝サラダはこれ！だ！」と元気よく切り出し、山盛りの野菜と果物が盛られた写真をアップ。「こちらは大きな皿なのです！」と強調するように、レタスやトマトなどが並ぶバラエティ豊かな一皿を紹介した。
ビタミンたっぷりのフルーツや、「毎日の海藻酢の物は欠かせません」というこだわりも紹介。「他に奥さんが作ったワカメの味噌汁を食べました」と健康的な朝食を明かした。
コメント欄には「バラエティ豊かなサラダ」「めっちゃ美味しそう」「栄養満点」「最高すぎる」「身体には良いものばかり」などの声が多数寄せられている。
