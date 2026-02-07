【スキー・ジャンプ】高梨沙羅「ここ数戦でようやく自分のキッカケをつかみました」復活に手応え！

高梨沙羅（29）スキー・ジャンプ女子

2月8日 2：45 ノーマルヒル

2月11日 2：45 混合団体

2月16日 2：45 ラージヒル

メダル期待度★★

高梨沙羅が、’14年のソチ大会以来４大会連続の五輪に臨む。Ｗ杯では15歳の史上最年少で金メダルを獲得してから、女子個人最多優勝63回と最多表彰台116回を達成。いずれもギネス記録だ。だが最近は’22年３月のオスロ大会（ノルウェー）以来、優勝から遠ざかっている。53歳で現役のスキージャンプ界の″レジェンド″葛西紀明が語る。

「お父さんもお兄さんもジャンプ選手で、幼い時から英才教育を受けた高梨さんは、他の追随(ついずい)を許さない存在でした。しかし数年前から、世界的に女子選手が増えレベルが急激に上がった。高梨さんが絶対的な存在ではなくなったんです。

当初は世界のライバルたちの追い上げに、焦(あせ)る気持ちもあったでしょう。ただ苦しい時期を経験し、高梨さんの気持ちも落ち着き冷静に自分を見つめられるようになったはずです。今季のジャンプは、とても安定しています」

高梨自身、今年１月のＷ杯蔵王大会（山形県）前の記者会見でこう語っている。

「なかなか調子が上がらないなかで試合を続けていましたが、ここ数戦でようやく自分のキッカケをつかみました」

苦悩の末に復活の手応えを得た高梨が、さらなる飛躍を遂(と)げる。

『FRIDAY』2月20・27日合併号より