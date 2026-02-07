ミラノ・コルティナ五輪が開幕

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロ五輪スタジアムを中心に行われた。トンガのピタ・タウファトファが五輪旗を運ぶ「フラッグベアラー」を務めた。過去の五輪ではオイルを塗った上半身裸の肉体美が話題になったが、今回は服を着ての登場。Xでも反響が広がった。

マラソンで夏季五輪連覇のエリウド・キプチョゲ（ケニア）や元広島市長の秋葉忠利氏らとともに、タウファトファが大役を務めた。

テコンドー代表として出場した2016年リオデジャネイロ五輪、21年東京五輪、ノルディックスキーで出場した18年平昌五輪の開会式では、上半身裸で民族衣装を纏い、ココナッツ・オイルでテカテカに輝かせた肉体をお披露目。しかし、今回は他のフラッグベアラーと同じく、黒の衣装を着ていた。

Xには「今紹介された人が実はトンガの半裸ニキとか？」「トンガの人出ないのかあと思ってたけどここで出てくるのか」「トンガきた！ 服は着てる」「今日は服着てる」「トンガの人、上裸じゃないからわからなかったw」「あぁ！！トンガの彼！！！！ シックでオシャレなお洋服着てる！」など、裸でないことで逆に困惑するファンもいた。



