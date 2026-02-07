木原龍一と2014年ソチ五輪出場の高橋成美さん

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が6日に行われ、初日を終えて日本は2位につけた。ペアのショートプログラム（SP）では、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、82.84点の自己ベストで1位に。地上波中継では、元スケーターの独特の解説が話題となっていた。

2023、2025年の世界選手権を制した“りくりゅう”が貫禄の好演技を見せた。ノーミスで自己ベスト＆世界歴代3位のハイスコアを叩き出した。

地上波中継では、木原とペアを組んで2014年ソチ五輪に出場した高橋成美さんが解説を務めた。スロージャンプを決めると「バシッ！」と声に出すなど、成美ワールド全開。X上の視聴者からも様々な声が上がった。

「愉快でよかった」

「高橋成美さんの『バシッ！！！』何回聞いてもいいな」

「解説の『バシッ！』が簡潔かつかわゆくて良いな」

「成美さんの解説は独特」

「スロージャンプ着地した時にバシッ！って言うのがツボ」

「成美さんの解説、大好き」

団体戦には10か国が出場。種目ごとに1位10点、2位9点……の順位点が与えられ、男女とペアのショートプログラム（SP）、アイスダンスのリズムダンス（RD）による上位5チームがフリーに進出。順位点合計でメダルを争う。日本は女子SPで1位、アイスダンスRD8位で合計23点の2位につけた。



（THE ANSWER編集部）