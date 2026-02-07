赤ちゃんを隣で見守っていた猫さん。しかし、赤ちゃん視点で猫さんの表情を見てみると……？衝撃的な表情にThreadsユーザーも大爆笑！コメント欄には「めっちゃ見下してるwww」「下から見ると結構な圧なんですねw」「こんな顔で朝から来られたらびっくり」といった声が寄せられました！

【写真：赤ちゃんを隣で見守るネコ→『赤ちゃん視点』から見てみた結果…衝撃的な光景】

赤ちゃんを隣で見守っている優しき猫さん

Threadsアカウント「ぴち ꕤ アル中もどき新米ママ」さまに投稿されたのは、横になっている赤ちゃんを隣で見守る猫さんの姿です。

まるで全ての脅威から赤ちゃんを守ってくれているかのように隣にピッタリと寄り添う姿に、お母さんも微笑ましくなったとか。

そんな赤ちゃんを見守る優しい猫さんの表情を拝みたいと、お顔を下から赤ちゃん視点で覗いてみると……

赤ちゃん視点で見てみると…

圧が強い！赤ちゃん視点で見ると、威圧的に見下ろされているような感覚に陥りそうです（笑）

もしかすると、自分よりも後に家にやって来た赤ちゃんに「俺の方が先輩だからな」と今から教育しているのかも……？そんなことを考えてしまう表情です（笑）

圧強めなお顔に赤ちゃんもビックリ？

ちょっぴり圧強めな表情で赤ちゃんを見つめていた猫さんには、赤ちゃんも思わずビックリな表情！

まさかの表情で赤ちゃんを見下ろしていた猫さんのお顔は、Threadsに投稿されると瞬く間に大反響！「めっちゃ見下してるwww」「下から見ると結構な圧なんですねw」「こんな顔で朝から来られたらびっくり」といった声が殺到しました！

Threadsアカウント「ぴち ꕤ アル中もどき新米ママ」さまでは、今回ご紹介した猫さん以外にも、3匹の猫さんが一緒に暮らす様子が投稿されています。

赤ちゃんを見守り（監視？）にきたり、時にはお母さんを労ってくれる猫さんたちの姿をぜひご覧ください！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぴち ꕤ アル中もどき新米ママ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。