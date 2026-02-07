保護された子猫たちが脱走できないかと考えていたようで…？予想外の行動力とチームワークに驚きが隠せないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回表示を突破し、「連携プレイ上手い」「やんちゃすぎて笑っちゃう！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：とんでもなく賢い母猫→血を受け継いだ『2匹の茶トラ猫』が……驚きの行動】

脱走の下見

Xアカウント「カラオケ すまいる」に投稿されたのは、保護されたという母猫と6匹の子猫たち。投稿主さんたちは保護猫活動を７年以上されているそう。今回保護した母猫について、「賢さNO.1の子は間違いなくこのお母さん」だといいます。そんな母猫の子供はやはり賢かったそうで、予想外の行動をとったのだとか。

保護された6匹の子猫のうち、2匹は茶トラだったそう。この2匹の茶トラの子猫たちは、脱走しようと下見を始めたといいます。

片方が踏み台になりもう片方が上に登って器用に立ち上がり、どうにか外へ出られないか様子を確認していたのだとか。踏み台になっている子は上の子が重いのか、渋い顔をしていたそう。ですが、上に乗っていた子はとても念入りに確認をしていたといいます。

子猫とは思えない賢さに投稿主さんたちはかなり追い込まれたとか。まさに賢さNO.1の母の子たち。母猫は保護するのにさらに苦労したそう。母猫と子猫たちの賢さは、きっと厳しい外の世界を生き抜いてきた努力の結晶に違いないでしょう。

賢い母の血を継いだ子猫たち

脱走を試みている子猫たちを見た方たちから「さすが最強のお母さんの子猫ちゃんたち」「ママの血」などの声が寄せられていました。

外で頑張って生きてきた猫たち。これからは安全な場所で穏やかな生活を送ってほしいですね。

カラオケすまいるは建物老朽化により2026年3月31日で急遽閉店となりますが、Xアカウント「カラオケ すまいる」では、引き続き猫たちの様子を見ることができます。

