血だらけの男性の写真を送られ「こうするぞ！」…80代夫婦切りつけ「闇バイト強盗実行犯」悲惨な末路

「誰か知らないが仲間です」

「目先のカネ欲しさから、内容を把握せずに素性を知らない指示役からの仕事を安易に引き受けた。身勝手で短絡的な犯行」

検察側は、闇バイト強盗に応募した男の行動をこう批判した。

２月２日、さいたま地裁で行われたのは強盗致傷などの罪に問われている森田梨公哉（りきや）被告（26）の初公判だ。森田被告は関東圏内で相次いで起きた闇バイト強盗事件に実行犯として関与。他の人物と共謀し埼玉県所沢市などの住宅へ押し入り、高齢夫婦を拘束し切りつけ現金およそ16万円を奪ったとされる。

「森田被告はSNSを通じて闇バイトへ応募。『モノを運ぶ簡単な仕事』という言葉を信じ、怪しいと思いながらもハンマーや粘着テープを購入したそうです。検察側は『何度も引き返す機会があり』罪は重いとし、懲役17年を求刑しています。

一方、弁護側によると森田被告は指示役から血だらけの男性の写真を送られ『オマエもオマエの親もこうするぞ！』と脅されていたとか。森田被告は自分や家族の個人情報を指示役に送っていたそうです。弁護側は懲役10年の判決を求めています」（全国紙司法担当記者）

『FRIDAYデジタル』は、森田被告の逮捕直後に当該事件を取材している。犯行の詳細な手口や、闇バイト強盗実行犯の悲惨な末路を紹介したい――。

「森田被告が関与した事件は、’24年10月１日未明に起きました。森田被告らは、埼玉県所沢市内の住宅へ勝手口の窓をハンマーで割り侵入します。住民の80代夫婦を粘着テープで縛り『カネを早くしろ』などと脅迫。刃物で切りつけたうえ現金約16万円を奪って逃走したそうです。

事件には、森田被告を含め４人の実行犯がかかわっていました。お互い面識はなかったとか。実行犯同士が顔も名前も知らないのは、闇バイト強盗の特徴です。別の事件では、実行犯５人が都内のファミリーレストランで初めて会い車で犯行現場へ。捕まった１人は、警察に対し『（他の実行犯について）誰か知らないが仲間です』と供述しています」（全国紙社会部記者）

「家族に危害が及んでもいいんだな」

森田被告は、その前月、９月30日に東京都国分寺市で起きた事件にも関与していたことがわかっている。犯行手口は狡猾だ。リフォーム業者から顧客情報を得て、ターゲットの家の家族構成や資産状況を把握。事前に詳細な計画をたてていたと思われる。

「森田被告は『（10月１日の事件現場の）所沢へは報酬を受けとる約束で行った』と供述しました。『（所沢でも）強盗を指示され断れなかった』と。森田被告は国分寺の事件の報酬を受けとるためだけに行ったにもかかわらず、その場で別の犯行を実行するよう指示されたようです」（同前）

森田被告が応募したSNSによるバイト募集の「簡単な仕事」という言葉を信じるのは、非常に危険だ。元神奈川県警刑事で、犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が解説する。

「指示役は、応募した応募者を恐怖で支配します。彼らは応募者に、顔写真入りの身分証明書の画像送信や家族構成の明示を求める。命令は絶対です。指示役は闇バイト強盗の実行犯となった応募者に、『（ターゲットを）殺すくらい何度も殴れ』『ボコボコにして奪ってこい』と要求。拒否したりためらっていると『ヒドい目に遭うぞ』『家族に危害が及んでもいいんだな』などと脅迫されます。

指示役の要求はエスカレートするばかりでしょう。実行犯は勇気を持って警察や自治体の相談窓口に助けを請うべきです。確かに、すでに強盗事件を犯した実行犯には引け目があるのはわかります。しかし指示役からの報復を恐れ警察に相談しなければ、犯罪に手を染め続けることになる。しかも指示役は雲隠れしたまま。逮捕されるのは、実行犯なのです」

森田被告の判決は２月９日に言い渡される予定だ。