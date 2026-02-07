オヤツを欲張りすぎたハムスターの動画がSNSで話題になっている。



【写真】鼻先しか入らない！何度もグッと押し込むも無理そう

頬袋にパンパンにおやつを蓄え、コブラのような形になっているハムスターが登場。寝床に持って帰ろうとするものの、入口が小さすぎてつっかえてしまいジタバタ。丸い小さい穴に頭を入れようと頑張るうちに、なぜかお尻が浮き上がり、逆立ち状態に。なんとそのままでんぐり返ししてしまう。



登場するのは、飼い主さんの家で生まれた生後9カ月の、オスのジャンガリアンハムスター「はむきち」。性格は臆病で用心深いそう。このカオスな状況の理由など、飼い主に詳しく話を聞いた。



――なぜこんなことに…



飼い主：普段少なめにあげているオヤツを、この日はお正月だったので食べ放題にしてみました。ひまわりの種とかパンプキンシードとか粟玉とかコーンとか。2～3個食べた後、夢中で頬袋に詰めていました。欲張り過ぎて頬袋がパンパンになって穴に入れなくなり、無理やり入ろうとして勢い余って前転したようです（笑）。



――いつもは普通に出入りしている穴ですか？



飼い主：普段は問題なく出入りしている穴です。今までも何度かはなかなか帰れないことがありましたが、でんぐり返しは初めてです（笑）。



――飼い主さんのお気持ちは？



飼い主：頬袋の中身を少し食べるとか、どこかに少し置いてから帰る、という考えはないようで、動画後も一生懸命穴を齧って広げて入りました。不憫なところも思わず笑ってしまうし、スマートでないところも癒されます。毛づくろいしてるとこも、お水飲んでるとこも、すやすや寝ているところも、外に出たがってケージを齧るところも全部可愛いです！



◇ ◇



SNSでは「詰め込みすぎ」「野生では生きていけなさそうで心配」「ツッコミどころが多すぎる」「100回再生してしまった」などの反響が集まった。まんまるハム日和さんハムスターを5匹飼育中。かわいいLINEスタンプも販売中とのこと。欲張りと食べすぎに注意！と、はむきちが身をもって示してくれたのかもしれない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）