東武ワールドスクウェア（栃木県日光市）では、2026年2月11日（水・祝）に、愛犬と一緒に楽しめるイベント「犬国記念日（けんこくきねんび）」が開催されます。

園内の世界の有名建築物を巡りながら、ステージ企画やクイズラリー、限定メニュー、グッズなどを満喫できる1日です。

わんちゃん同伴で利用できるカフェやレストランがある点も、旅先選びの安心材料になります。

東武ワールドスクウェア「犬国記念日（けんこくきねんび）」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）10時00分〜15時00分

会場：東武ワールドスクウェア（栃木県日光市）

建国記念日にちなんだ「犬国記念日」の名の通り、わんちゃんと飼い主が一緒に参加できる企画が各所で展開されます。

散策とイベント体験を組み合わせて、日光の旅気分も味わえる構成です。

わんちゃんキャラクター発表式

時間：11時40分〜12時10分

場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ

昨年の犬国記念日に募集したキャラクターのネーミングが、ビジュアルとともに発表されます。

今後のイベントやグッズ展開でも活躍予定の存在です。

わんちゃんキャラクターを探すクイズラリー

開催期間：2026年2月11日（水・祝）〜3月29日（日）計47日間

配付場所：エントランスゲート（お1人様1枚）

抽選会場：チケットカウンター内 インフォメーション

園内6ゾーンの建築物の中に隠れた、わんちゃんキャラクターを探すクイズラリーが実施されます。

約14万体のお人形が並ぶ展示の中から見つけ出す仕掛けで、歩きながら遊べるのが魅力です。

参加賞としてオリジナルステッカーが用意され、抽選では宿泊券やオリジナルマグネットなどが当たるチャンスもあります。

ステージショー「わんちゃんクイズ大会」「まて、おすわり大会」

時間：1回目 12時30分〜13時00分／2回目 14時00分〜14時30分

場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ

賞品：東武ワールドスクウェアお菓子詰め合わせ

ドッグトレーナーで防災士の松本秀樹氏が、愛犬「まさおくん」と登場します。

わんちゃん参加型の企画で、会場を盛り上げます。

わんちゃんキャラクターのオリジナルグッズ販売

販売場所：ワールドショッパーズ「メルカドI」

キャラクター誕生を記念したオリジナルグッズが登場します。

散策の合間に手に取りやすい小物が揃うのも、テーマパークらしい楽しみ方です。

オリジナルマグネット（全5種）520円（税込）

世界旅行チョコマシュマロ 380円（税込）

オリジナルアクリルキーホルダー（全5種）880円（税込）

わんちゃんキャラクターのオリジナルフードメニュー販売

パーク内のレストラン・カフェでは、キャラクターにちなんだ限定メニューが販売されます。

写真映えだけでなく、ホットドッグやふかふか肉まん、オムライス、生湯波ぜんざいまで揃うのもポイントです。

ホットドッグ 580円（税込）

販売場所：カフェ「すふぃんくす」

片手で食べやすく、散策の合間の軽食にも向きます。

ふかふか肉まん 480円（税込）

販売場所：ラーメンハウス「カーニバル」

温かいフードでひと息つけるのも、寒い時期のうれしいポイントです。

オムライス 1,150円（税込）

販売場所：カフェテリアレストラン「ワールド」

食事としてしっかり楽しめる一皿で、記念日のランチにも合わせやすいメニューです。

生湯波ぜんざい 620円（税込）

販売場所：日光ゆば「和心」

散策の合間にうれしい、あずきのやさしい甘さが魅力のぜんざいも味わえます。

イベント限定デザイン わんちゃんステッカーの先行配付

配付場所：エントランスゲート

毎年4月にリニューアルする「わんちゃんステッカー」が、イベント当日限定デザインで配付されます。

わんちゃんと同伴入園された方が対象で、なくなり次第終了です。

栃木県ペットツーリズム協議会発足記念抽選会

時間：10時30分〜15時00分

場所：ウエルカムスクウェア 栃木県ペットツーリズム協議会ブース

わんちゃんと泊まれる温泉宿泊券などが当たるガラポン抽選会が実施されます。

「イベント限定デザインステッカー」の提示と、協議会公式LINEの友だち登録画面の提示で参加できます。

「一日で巡るわんちゃんと世界一周旅行。」パスポート特典プレゼント

配付場所：チケットカウンター内 インフォメーション

対象期間に配付された「わんちゃんパスポート」を犬国記念日当日に持参すると、特典が用意されています。

旅の思い出を形に残せるのも、この企画の楽しみ方のひとつです。

オリジナルクリアファイル（A6サイズ）

ミニマルシェ

わんちゃん向け商品を扱う店舗が出店します。

おやつや首輪・リード、ワークショップなど、園内での過ごし方に合わせて選べる内容です。

バルーンアートショー

時間：1回目 13時00分〜13時30分／2回目 14時30分〜15時00分

場所：ウエルカムスクウェア 特設ステージ

バルーンパフォーマーさくら氏によるバルーンショーが実施されます。

観覧のタイミングを休憩に合わせやすいのも、散策型イベントにはうれしいポイントです。

ケージレスで愛犬と列車旅「Tobu Doggy Doggy Train」ツアー

出発日：2026年2月11日（水・祝日）

使用車両：スカイツリートレイン（634型）

募集人員：60名 ※添乗員同行 ご好評につき完売

旅行代金：大人1名様25,000円／こども（4歳以上〜小学生）1名様23,000円

旅行企画・実施：東武トップツアーズ

とうきょうスカイツリー駅から東武ワールドスクウェア駅まで、列車内をケージレスでわんちゃんと過ごせる貸切専用列車です。

移動時間も含めて、記念日の体験を組み立てられる企画として案内されています。

ペット防災をテーマにした車中泊体験会

開催日：2026年2月10日（火）〜2月11日（水・祝）

宿泊場所：東武ワールドスクウェア A駐車場

講師：松本秀樹氏、佐藤まい氏

参加費：1台5,800円 ※1名大人（中学生以上）追加3,800円、1名小人（4歳以上）追加2,400円

主催：栃木県ペットツーリズム協議会、一般社団法人日本カーツーリズム推進協会（JCTA）

もしもの時に備える「ペット防災」をテーマに、車中泊の体験会が実施されます。

セミナーや非常食の試食体験など、わんちゃんと一緒に学べるプログラムが予定されています。

キャンピングカーの展示

実施日：2026年2月11日（水・祝）

時間：10時00分〜15時00分

場所：ウエルカムスクウェア

キャンピングカーや防災車両の展示が行われます。

栃木県日光市とのペット同行避難に関する協定締結調印式

災害時のペット同行避難に対応する取り組みとして、栃木県日光市と協定締結による調印式が執り行われます。

栃木県では、わんちゃんと一緒に楽しめる観光地域づくりを推進する取り組みとして、2025年12月12日に「栃木県ペットツーリズム協議会」が設立されました。

犬国記念日は、その動きとも連動しながら、旅とレジャーの選択肢を広げるイベントとして実施されます。

栃木県ペットツーリズム協議会の発足など、わんちゃんと楽しめる旅の取り組みに触れながら、世界の建築物を巡る散策とステージ企画、買い物、限定メニューを組み合わせて過ごせます。

愛犬と一緒に写真を撮ったり、クイズラリーで園内を歩いたりと、建国記念日を思い出に残る1日にできる機会です。

東武ワールドスクウェア「犬国記念日」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日時はいつですか。

2026年2月11日（水・祝）10時00分〜15時00分です。

Q. 入園料は別途必要ですか。

東武ワールドスクウェアの入園料が必要です。

一部イベントは無料で参加できますが、グッズ購入やフードメニューは別途料金がかかります。

Q. わんちゃんと同伴入園できますか。

わんちゃんと同伴入園できます。

パーク内のカフェやレストランでも、わんちゃんと一緒にランチを楽しめます。

Q. クイズラリーはいつまで開催されていますか。

2026年2月11日（水・祝）〜3月29日（日）の計47日間開催されます。

Q. 「Tobu Doggy Doggy Train」ツアーはまだ申し込めますか。

ご好評につき完売となりました。

