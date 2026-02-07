大の納豆好きで知られる福山雅治さんと安住紳一郎アナの「納豆企画」後編は、意外な組み合わせのアレンジレシピや、“25粒で1万円超”の納豆も登場します。

【写真を見る】“納豆大好き”福山雅治をうならせた「25粒で1万800円」の最高級納豆とは？【THE TIME,】

アレンジ自在“納豆チョイ足し”レシピ

映画の舞台挨拶の合間に、“納豆の聖地”茨城県のアンテナショップ『IBARAKI sense』（東京・銀座）で、安住アナとご当地納豆をマーケティング中の福山雅治さん(57)。

納豆には「卵＋白だし」が福山流とのことですが、いまやSNSには“ちょい足しレシピ”の投稿が3万件以上。JA全農や農水省もレシピを公開しています。

そこで！福山さんに話題の食べ方に挑戦してもらいました。

まずは、JA全農オススメの【アボカド×トマト×オリーブオイル】

納豆に角切りにしたアボカド＆トマトを入れてオリーブオイルをかけ、味付けに醤油を少し足したら完成です。

福山さん：「これはいいんじゃないですか。お酒のおつまみ的にもいい。トマトみがすごく新鮮」

安住アナ：「これはね、驚き。おいしい！サラダ感覚で色合いもいい」

続いては【干し桜エビ×柚子こしょう×ごま油】

福山さん：「これはおいしい、柚子こしょうがいい。ご飯に合う」

安住アナ：「ごま油が利いている。みんな結構色々トライしてるんですね」

福山さん：「なんか僕ずーっと卵を入れるだけだったけど、いいですね」

さらに、番組スタッフイチオシ！農水省オススメの【納豆×ラーメンスナック】

納豆1パックに、ラーメンスナックの小袋を全部入れるようスタッフから言われた2人は、「これ全部？」「本当？多いんじゃない？」とやや疑心暗鬼…。

それでも、「より入っていた方がおいしいから」と勧められ従うことに。果たしてどんな味になったのか？

福山さん：「あのね、やっぱりラーメンスナック多いよ(笑)。多くないですか？」

安住アナ：「多い(笑)。3分の1くらいでもいいかも、でもおいしい」

福山さん：「おいしいよ、おいしいんだけど7割ラーメンスナックの味」

安住アナ：「これだと白米いらない。納豆食べたくてご飯炊くの面倒くさい時にこれ食べると、納豆ご飯を食べたような気がするかも」

福山雅治が監督“新しい映画のカタチ”

安住アナ：

「福山さん、次の舞台挨拶まであと7分ということで、ちょっと映画の話も少し聞きながら」

2月6日から全国で公開される『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM＠NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』は、福山さん自らが監督を務め2024年10月に地元・長崎で行ったフリーライブを映像化した作品。

スタジアム周辺やライブビューイングなど、ライブ当日に長崎全土で起きたリアルな熱狂を刻むとともに、“少年時代の福山雅治”も登場。過去の自分が時間を超えライブを見る物語も描かれています。

福山さん：

「僕がお芝居もやらせて頂いているので、少し演出や演じるみたいなことが音楽の中、ライブの中に入ってもいいんじゃないのかなと思って」

安住アナ：

「色々なアイデアが入れてあって、これまでのライブの記録映画とは一線を画しているというか、初めてじゃないですかね」

1粒400円？！国内最高級納豆

いよいよ納豆企画も終盤となり、安住アナが出してきたのは“1箱1万円超”の納豆です。

安住アナ：

「茨城のものではないんですけれども、ちょっと私たちの納豆の概念を超えた納豆。見た目は完全に高級和菓子」

秋田県の納豆専門店『二代目福治郎』が販売している最高級納豆「極旨丹波黒納豆・一粒発酵」。

小箱の中は25個のマスに仕切られ、それぞれに“1粒ずつ入っている”納豆で、使っているのは"黒豆の王様"と呼ばれる「丹波黒大豆」。

発酵・熟成の時間は“通常の3倍”の72時間かけた逸品で「25粒入・1万800円」と日本一高い納豆です。

まずはそのまま1粒。福山さん、目を閉じてその味を見極めます。

安住アナ：「いわゆる納豆にしづらい黒豆ですけれども」

福山さん：「美しいですね。綺麗な味しています」

塩をつけてさらに1粒。「うん、うん」と何度もうなずきながら噛みしめて…

福山さん：

「う〜ん・・・“リッチですね”」

食べるのが止まらない福山さんですが、そろそろ劇場に戻る時間となりました。

福山さん：

「こんなに納豆を食べているとは思っていないでしょうね。だまって丸の内ピカデリーの舞台に立ちますけど、すごく口の中が納豆感のまま。そのことについて触れませんけれども」

安住アナ：

「（笑）絶対に触れない方がいいと思います」

（THE TIME,2026年2月5日放送より）