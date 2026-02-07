線路に落ちた男性「あと1分しかない！」迫る電車を前に警官が飛び降りる　凍える池では転落した人を救助…アメリカ各地で救出劇

アメリカ・マサチューセッツ州の地下鉄で、線路に転落した男性がカメラに捉えられた。駅には電車が到着寸前だったが、警察官が飛び降りて男性を助けたという。一方、雪が降るノースカロライナ州では、車が池に転落。消防隊員が車の上で孤立していた男性を救出した。

接近する電車…間一髪の救出劇

アメリカ・マサチューセッツ州で、通報を受けて駆けつけた警察官が地下鉄のホームで目にしたのは、線路に落ちて動けなくなった人だった。

駅員は切羽詰まった様子で、「あと1分しかありません！」と叫んでいた。1分後には電車が到着する予定で、もう時間がなかった。

すると警察官が、線路に飛び降り男性を抱え上げ、救出に成功。最悪の事態は免れた。

車で転落…氷上に取り残された男性

一方、ノースカロライナ州でも、一刻を争う救出劇が。

消防隊員が用意したのは、ボートだった。凍える池で撮影されたのは、ポツンとたたずむ1人の男性だ。

消防隊員が近づき、「大丈夫ですか？」と声をかけると、男性は「寒いです…」と弱々しく答えた。よく見ると、立っているのは車の上だ。運転中に誤って池に転落したとみられる。

男性をボートに移動させて救出に成功した。

どれくらいの時間、凍える池の上に取り残されていたのか。消防隊員が、「どれくらいここに？」と聞くと、男性は「ええと…、たぶん45分くらいかな…」と話し、経過時間を説明している。

「足の感覚は？」と男性を心配する消防隊員に対し、男性「ないよ…」と小さく答え、衰弱した様子を見せた。

男性は岸に上げられ、その場で治療を受けた。地元メディアによると、この地域では当時、約20年ぶりの暴風雪に見舞われたという。

（「イット！」 2月5日放送より）