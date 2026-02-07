気象台は、午前7時51分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、津南町に発表しました。

中越、上越では、大雪や電線等への着雪に注意してください。新潟県では、高波に注意してください。下越、中越、上越では、なだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■長岡市

□なだれ注意報【発表】

8日にかけて注意





■三条市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■柏崎市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■新発田市□なだれ注意報8日にかけて注意■小千谷市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■加茂市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■十日町市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■村上市□なだれ注意報8日にかけて注意■糸魚川市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■妙高市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■五泉市□なだれ注意報8日にかけて注意■上越市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■魚沼市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■南魚沼市□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■胎内市□なだれ注意報8日にかけて注意■阿賀町□なだれ注意報8日にかけて注意■津南町□なだれ注意報【発表】8日にかけて注意■関川村□なだれ注意報8日にかけて注意