子どもの手が離れようとしているときに親に必要な覚悟と児童精神科の看護師が伝える「今できていること」を認める力

心も体も大きく成長する時期、「思春期」。



そんな10代の子どもの心のなかには将来の不安や葛藤が渦巻き、それがときに反抗的な態度や挑戦的な言葉として、大人や社会への不信感として表れる。



10年以上児童思春期精神科病棟に勤務する、精神科認定看護師のこど看（かん）さんの著書『児童精神科の看護師が伝える 10代のこわれやすいこころの包みかた』（KADOKAWA）。



本書から、少しずつ子どもが大人に近いて手を離れ始めたときに親が向き合いたい「自問」と、「今できていること」に目を向ける大切さを一部抜粋・再編集して紹介する。

手を離れる寂しさは手をかけてきた証

子どもが徐々に自分の手を離れていくとき、寂しさや不安、心配を感じない親はいないと思います。久しぶりに話せたと思ったら、何気ないひとことでケンカになり、気まずい状態のまま一日が終わる……なんてこともあるのではないでしょうか。

「またケンカしてしまった」と子どもとの関係性について悩んだり、「育て方がまずかったのかも」と自分を責めて落ち込んだりする方も少なくないはず。ただ、その不安の大きさこそが、あなたがこれまでがんばってきた証ではないでしょうか。

登校準備も宿題の管理もしてあげなくていい。子どもは自室にこもるようになって会話も減ってくる。

たまに話しかけてきたと思えば、ぶっきらぼうに学校からのお知らせプリントを渡される。

子どもと過ごす時間が徐々に減って、自分の時間が増えて少しは自由になったはずなのに、なぜか心がざわざわする。そんな寂しさにも似たなんとも言えない気持ちを感じたことがある方もいらっしゃることでしょう。

あなたにも子どもにも人生がある

「もう手を離さなきゃ」と思いながらも、「でもまだ……」と揺れる日々。この葛藤は本当につらく、答えを先送りにしてしまうこともあるでしょう。

ですが、あなたにはあなたの人生があるように、子どもにも子どもの人生があります。あなたの目の前にいる子もいつかは大人になり、自分を支えられるようになるだけでなく、あなたを支える存在になっていくかもしれないのです。

だからこそ、今一度「自分は子どもの手を強く握り過ぎていないか」「自分の時間をつくれているか」と自問し、「少しずつ手の力を緩めるタイミング」を考え、覚悟を決めておきましょう。

そしてもし、そのときが来たら、「がんばったね」とその子に伝えるだけでなく、自分自身にも「よくがんばったね」と声をかけてあげてください。もうすでに、あなたはその子にできる最大限のことをしてきたのですから。

できるようになったことばかり褒めてない？

思春期になると、子どもは成功と失敗を繰り返しながらも、大人の手を借りずにさまざまなことを自分の力でこなしていくようになります。

そんな姿を見たとき、私たち大人はつい「すごい！」と鼻息荒く褒めたくなるのですが、子どもからは「うるさい！」と反発された経験はないでしょうか。褒めているのになぜこのような反応なのか。それはもしかしたら、子どもの「できるようになったこと」ばかりを褒めているからかもしれません。

確かに、「できるようになったこと」を褒められるのはうれしいものです。ただ、そればかりになると、子どもは「何かを達成しないと褒められない」「また次もがんばらなきゃいけないの？」とプレッシャーを感じてしまうかもしれません。

今できていることも見てあげよう

特に思春期は、自分の価値を模索し、他者からの評価に敏感な時期ですので、成長を急（せ）かすような「すごい」という言葉に、「はぁ？」と反発したくなることがあります。

だからこそ子どもの成長を褒めるだけではなく、疲れて帰ってきても「ただいま」と言えたこと、話しを聞いてくれること、自然に笑えていることなど、「今、すでにできていること」にも目を向けてほしいのです。

例えば、あなたがダイエットに成功したとしても、何ヶ月も体型を維持し続けているときに、結果ではなく「続けているのがすごいですね」と言われたら、「この人わかっている……」とうれしくなるのではないでしょうか。

「できていること」を認められるうれしさは、大人も子どもも変わらないのです。

思春期はこれまで持っていた「自分は何にでもなれる！」といった万能感を手放しながら、ありのままの自分を受け入れていく過程でもあります。その苦しい時期を支えるために私たち大人ができるのは、「今できていること」も認め、「今のあなたで大丈夫」と伝え続けることではないでしょうか。

こど看

精神科認定看護師。著書に『児童精神科の看護師が伝える 子どもの傷つきやすいこころの守りかた』（KADOKAWA）がある