◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 開会式(現地6日)

ミラノ・コルティナオリンピック開会式では、各国の個性あふれるファッションも話題となりました。

ブラジル選手団は、旗手を務めるアルペンスキー男子のルーカス・ピニェイロ ブラーテン選手が真っ白なダウンジャケットを身にまとって登場。ブラーテン選手がダウンジャケットを広げると、裏側にはブラジル国旗がありました。カーニバルを彷彿とさせるダンスとともに、オリジナルダウンジャケットを披露して会場を盛り上げました。

序盤に登場したサウジアラビア選手団は、民族衣装を着て入場。少し肌寒そうにも見えましたが、雪景色との異色のコラボレーションとなりました。カナダ選手団が着ていたのは、国旗にもある赤いメープルの葉をあしらった茶色のウエア。キルティングジャケットで防寒対策をしながらも、オシャレにカナダらしさをアピールしました。さらにモンゴル選手団は、民族衣装を模したカシミヤのウエアで入場。冬の厳しい寒さにさらされるモンゴルではカシミヤの生産が盛んなことから、衣装にはモンゴル産のカシミヤが使用されているといい、各選手団の個性溢れる衣装でミラノ・コルティナオリンピックの開会式を彩りました。