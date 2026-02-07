『日曜日のドッグランです。繰り返します、ドッグランです』というコメントと共に投稿されたのは、ツッコミどころが多すぎるまさかの光景。

状況だけではなく、目の錯覚まで起こしてしまうユーザーも現れ…。思わず笑顔になること間違いなしのシュールな光景は記事執筆時点で9.2万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：『繰り返します、ドッグランです』→ツッコミどころが多すぎる『犬の過ごし方』】

『繰り返します、ドッグランです』

Xアカウント『@yuzu_shiba1125』に投稿されたのは、日曜日のドッグランで撮影された1枚。

『繰り返します、ドッグランです』ひと目見ただけで飼い主さんのコメントの真意がヒシヒシと伝わってくる光景が話題になっているのです。

ツッコミどころが多すぎる光景に爆笑

お写真に映るのは、柴犬「ゆづ」ちゃんとお友だちワンコのお姿。

おふたりとも元気に駆け回っているわけではなく、あまりにも無防備に寝転がり、ゆづちゃんにいたっては豪快かつ、姿勢が正しすぎるヘソ天を披露していたのだといいます。

『うらめしや～』なんてセリフが似合いそうな、上手に揃えられたおてて。これ以上ないほどにピーンッと伸ばされた後ろ足…。

まるでお家の中で寛いでいるかのようなゆづちゃんのお姿に、飼い主さんが思わず『ドッグラン』という言葉を連発したことも納得。

もちろんお友だちと駆け回ったり、ワンプロを楽しんだりすることもあるものの、のんびりと過ごすのが大好きなのだというゆづちゃん。

ほっこり和んでしまうその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「あしぴーんっ！」「一瞬、ビキニ着てるのかと思った…」「ビキニ着てるんかと」「ちょいクロスｗ」「ドッグランでの過ごし方は自由ですね」「予想外な脚の長さ」「キレイなポーズですね」などのコメントが寄せられています。

のんびり屋さんで甘えん坊な女の子

2021年11月25日生まれのゆづちゃんは、ベーグルしっぽがチャームポイントの女の子。たくさんのお友だちと一緒に遊んだり、お家で飼い主さんとのんびり過ごしたり。その日常は賑やかで幸せに溢れています。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすゆづちゃんのお姿は、日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yuzu_shiba1125」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。