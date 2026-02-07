わんこたちのあまりに可愛い反応が話題を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「可愛いが渋滞してる」「最高な空間すぎる」「3秒が3時間なのかな(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：愛犬たちと『3秒間だけ』離れてみた結果→ドアを開けた瞬間に…予想を超える反応】

わんこたちを置いて外出

TikTokアカウント「leon_louis.2022」の投稿主さんは、ボーダーコリーのレオンちゃん＆ルイちゃん、ゴールデンレトリバーのロックちゃん、ミニチュアピンシャーのしなこちゃんとの賑やかな暮らしを紹介しています。この日、投稿主さんは、ちょっとしたドッキリを試してみることにしたそうです。

まず、リビングの扉を閉じながら、「いってくるね」と挨拶。投稿主さんが外出すると察した4匹のわんこは、傍に駆け寄って切ない顔をしたといいます。扉を閉じていきますが、実は外出する予定はナシ。3秒後、ゆっくりと扉を開けてみると…。

ドアを開けた瞬間に…

扉を開けた投稿主さんは、愛犬たちの可愛すぎる行動を見つけたといいます。4匹がワチャワチャと窓辺に行き、窓の外を見つめていたのです。投稿主さんが車に乗ると予想して、確認しに行ったのでしょう。あまりに健気な姿に、投稿主さんも思わずホッコリ♡

しかし、投稿主さんが帰ってきたことに気が付くと、我先にと争うようにお出迎えに来ました。中には、大きくジャンプして大喜びする子も…。たった3秒前に別れたばかりなのに、盛大に出迎えてくれるわんこたちが愛おしい…！

犬の体感時間は人間より長いといいますが、3秒が3時間のように感じていたのかもしれませんね。

この投稿には、「これだから犬は愛おしい」「吠えないなんてお利口だね」「うちもやってみようかな(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

女の子との再会も♡

別の日には、レオンちゃんがお散歩しているときの姿も紹介されました。当時、レオンちゃんは突然立ち止まって後ろを見つめていたといいます。駆け寄ってきたのは、一緒に暮らす女の子…。

実は、レオンちゃんと女の子は、お散歩の途中2分ほど離れていたのでした。女の子は、急いでレオンちゃんに追いつくと、愛おしそうに抱きしめたといいます。

まるで数年ぶりの再会のような熱い抱擁に、投稿主さんも笑ってしまったそう。あまりの仲睦まじさに「前世はカップルだったのかな？」と綴られています♡

TikTokアカウント「leon_louis.2022」には、他にも4匹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「leon_louis.2022」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。