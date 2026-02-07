執着を手放せる人が、必ずやっている“ある切り替え”の正体

執着を手放すと不安が減る

私のX（旧Twitter）での発信の中で、最も反響が大きかったのが「執着を手放すと不安が減る」という内容でした。それ以来、このテーマは、私の活動における大きな柱となっています。

私がこの考えに至った背景には、最愛のパートナーを亡くした経験があります。私は「この人に会うために生まれてきた」と思えるほど大切だったパートナーと、7年半の月日をともに過ごしました。

しかし、そのパートナーを失ったことで、私は人生の迷子になってしまいました。一番大事にしていたものが消えてしまい、どう生きていけばいいのか分からず、一時期はうつ状態にもなったのです。

完璧主義が招いた「失うことへの不安」

その後、本来は2人でやるはずだったクリニックを1人で守らなければならなくなり、生活は一変して多忙を極めました。開業医としてフル回転する日々の中で、私は「あれはうまくいくか」「これは大丈夫か」と、常に不安を感じるようになったのです。

もともと完璧主義な一面があったため、日々の細かな問題から大きな決断まで、次から次へと心配事が押し寄せてきました。「どうなるだろう」と不安になり、考えれば考えるほど心は落ち着かず、しんどい日々が続きました。

その苦しみの中で気がついたのが、「執着を手放すことが、楽になる唯一の道ではないか」ということだったのです。

執着の正体は「失うことを恐れる感情」

では、そもそも「執着」とは何でしょうか。私は、執着とは「失うことを恐れる感情」、つまりその正体は「不安」だと考えています。

人は、まだ何も持っていない時や、攻めの姿勢でいられる時は、自分のやりたいことに特化できるため、純粋に楽しさを感じられます。しかし、ある程度の成果が出て、自分の立場や実績を手にし始めると、今度はそれを「失いたくない」という感情が芽生えます。

「失いたくない」という動機で動くのは、非常に苦しいものです。なぜなら、うまくいってようやく「マイナスにならずに済んだ（ゼロの状態）」だけであり、失敗すればマイナスになるという、“希望の少ない戦い”だからです。執着が強くなればなるほど、周囲の期待や自分のプライドに縛られ、常に不安に晒されることになります。

