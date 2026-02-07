フリーアナウンサーの徳光和夫さんが７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子が６日に行われ、日本代表のスマイルジャパンが１次リーグの初戦に挑み、フランスを３―２で下して快勝発進したことを報じた。

徳光さんは、スマイルジャパンの快勝に「日本の女子チームは、もうかなり強いなと思ったんであります」と絶賛し「パックの支配率はフランスより圧倒的に多かったし、それからシューティングの回数も圧倒的に上回っていたんであります」と振り返った。

さらに「アイスホッケーというスポーツの面白さというんだろうかね、動きがスピーディーで攻守の攻防がちょっと目まぐるしいところがありましてですね。なおかつ時間が限られたわけでありますから。これほどまでにですね、ラジオとかテレビ的なスポーツはないよね。ラジオも中継したら、きっとアナウンサー面白いだろうなという僕は思いながら見てたんですけれども」と明かしていた。そして「女子のアイスホッケーがこんなに激しい格闘技であるのかっていうことを感じました」と感動を表していた。