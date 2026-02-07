キスの新作マスカラで叶える♡本気の束盛カールが一日中続く

束感まつ毛に憧れるけれど、ピンセット使いに苦手意識がある…そんな声に応える新作がKiSSから登場しました。まるでまつ毛パーマをかけたような上向きカールと、今っぽい本格束感を同時に叶える「キス マジカールマスカラ」。テクニックいらずで印象的な目もとを演出でき、毎日のメイクをぐっと楽しくしてくれる注目アイテムです♡

まつパ級カールが一日中※続く秘密

「マジカールキープ処方」を採用し、塗った瞬間に根元からぐっと立ち上がるカールをしっかりロック。時間が経っても下がりにくく、夕方までぱっちりとした目もとをキープします。

日中の活動時間※を通して美しいカールが続くので、メイク直しができない日にも心強い存在です。

ピンセット不要の本格派Wコーム

最大の特長は「本格派Wコーム」。繊細ロングコームでまつ毛1本1本をきれいに伸ばしながら、ボリューム束感コイルで根元に立体感をプラスします。

ダマになりにくく、自然なのにしっかり盛れる仕上がりで、初心者でも簡単にプロ級の束感まつ毛が完成します。

落ちにくさとケアを両立

ウォータープルーフ処方で、涙・汗・皮脂・こすれに強いのも魅力。にじみにくく、仕上げたての美しさを長時間キープします。

さらに、ローヤルゼリーエキス、アルガンオイル、ケラチン、アルギニンなどのまつ毛美容液成分を配合し、メイクしながらまつ毛をやさしく守ります。

キス マジカールマスカラ



価格：1,540円（税込）

全1色

内容量：5.5g

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

※日中の活動時間

※2キス マスカラ内で

本気で盛りたい日の新定番マスカラ

テクニックに頼らず、カールも束感も妥協したくない人にこそ試してほしい「キス マジカールマスカラ」。忙しい朝でもさっと塗るだけで、印象的な目もとが完成します。

トレンド感と実用性を兼ね備えた1本で、毎日のアイメイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪