どんなに立派な公正証書遺言があったとしても、親が生きている間に認知症で判断能力を失えば、その預金は凍結され、介護費用すら引き出せなくなる。この冷徹な現実を知らないまま、「完璧な準備をしたつもり」でいるご家族があまりに多いのです。本記事では、元エリート銀行員の父を持つ長男・洋介さん（仮名・58歳）が直面した、預金封鎖の悲劇をご紹介します。

「俺の死後、お前に苦労はかけんよ」自信満々だった父

「うちは大丈夫。父は元銀行員だし、公正証書遺言も作ってある。相続の心配はないよ」

洋介さん（仮名・58歳）の父、修造さん（仮名・82歳）は、地方銀行の支店長まで務めた人物でした。数字に強く、マネーリテラシーも高い自負があった修造さんは、3年前に妻（洋介さんの母）を亡くした際、すぐにすべての資産整理を行いました。

「洋介、俺の財産はすべて整理してある。この『公正証書遺言』を見ろ。俺に万一のことがあったら、自宅も預金もすべてお前に相続させる手続きになっている。俺のことでお前に苦労はかけんよ」

重厚な表紙の公正証書を見せられ、洋介さんは「さすが父さん、完璧だ」と感心しました。しかし、日々仕事に追われる洋介さんは、父の言葉を話半分に聞き流していました。「万一のこと」を「将来のこと全て」と漠然と捉え、「これで親の金銭管理で悩まなくて済む」と都合よく解釈してしまったのです。

「まさかそんな勘違いを」と思われるでしょうか。しかし、実際の相談現場では、立派な遺言書があるからこそ、生前の備えまで万全だと思い込んでしまうご家族が、驚くほど多いのが現実です。

そして、運命は皮肉でした。備えていた「死」よりも先に、想定外の「老い」が現実となってしまったのです。修造さんは亡くなる前に、認知症を発症してしまいました。

銀行窓口での“門前払い”

修造さんの認知症は急速に進行し、徘徊の症状も出始めました。そのため、洋介さんは急遽、修造さんを月額25万円の有料老人ホームに入居してもらうことを決意しました。入居一時金と当面の費用として、まとまったお金が必要です。

「父さんの口座には3,000万円ある。ここから払えばいい」

修造さんの通帳と印鑑、そして「印籠」である公正証書遺言をカバンに入れ、銀行の窓口へ向かいました。事情を話して、行員に払い戻しを依頼した洋介さん。しかし、予想外の言葉が返ってきたのです。

「大変申し上げにくいのですが……修造様の口座からお金を下ろすことはできません」

「え？ なぜですか？ 私は長男ですし、ここに公正証書遺言もあります。全財産を私に譲ると書いてあるでしょう」

洋介さんは声を荒らげそうになるのを抑え、遺言書を突き出しました。行員は困惑しつつもこう告げました。

「遺言書の効力が発生するのは、お父様が『亡くなられたあと』でございます。お父様はご存命ですので、この遺言書を使って預金を引き出すことはできません。」

「……はい？」

洋介さんは自分が勘違いをしていたことを認識して、背中に冷たい汗が伝いました。

「で、では、どうすれば……お金が必要なんです！」

「修造様ご本人の意思確認ができない以上、ご家族であっても引き出しはできません。『成年後見人』をつけていただき、後見人経由でお手続きいただくしかありません」

その瞬間、洋介さんは悟りました。修造さんが誇らしげに見せてきた「完璧な遺言書」は、「死ぬまでの一番お金がかかる期間」に対しては、ただの紙切れだったのです。

なぜ「遺言」は無力だったのか

なぜ、このような悲劇が起きたのでしょうか。法的に見れば、銀行の対応は正解です。遺言書はあくまで「死後の財産承継」を決める書類であり、生前の財産管理をする権限を誰かに与えるものではありません。

ここに、多くの方が陥る「認知症対策の空白期間」があります。

1．元気なうち：本人が自分で管理できる。

2．認知症発症〜死亡まで：【ここが空白！】本人は判断できず、遺言も効力がない。

3．死亡後：遺言書の効力発生。

修造さんは、3の準備は完璧でしたが、2の期間のリスクを考慮できていなかったのです。

「運命の分かれ道」はどこだったのか

もし、時計の針を「3年前」に戻せるなら、私は洋介さんにこうアドバイスします。「お父様が遺言書を作ると言い出したそのときが、最大のチャンスです」と。

修造さんが「遺言書を作ったから安心だ」といったそのとき、洋介さんが一言、こう切り出していれば、未来は変わっていました。

「父さん、これで『万が一のとき』の準備は完璧だね。さすがだよ。でも、父さんには長生きしてほしいから、『生きているあいだのこと』も考えておかない？ もし将来、銀行に行くのが億劫になったりしたときのために、『家族信託』も一緒に準備しておくと、もっと安心みたいだよ」

家族信託（民事信託）という解決策

ここで登場するのが、「家族信託」です。これは、元気なうちに資産の管理権限を信頼できる家族（この場合は洋介さん）に移しておく契約です。

もし3年前に、遺言とセットで家族信託契約を結んでいれば、以下のような運用が可能でした。

財産の名義：形式的に「委託者（修造さん）」から「受託者（洋介さん）」に変更される。

管理権限：修造さんが認知症になっても、受託者である洋介さんの判断で、父のために預かったお金を堂々と使用し、施設費用を支払うことができる。

承継機能：「父が亡くなったら資産は洋介へ」と定めておけば、遺言と同じ機能も果たせる（遺言代用信託）。

「遺言」が点（死亡時）の対策だとすれば、「家族信託」は線（生前から死後まで）の対策です。特に今回のような「預金凍結」を防ぐには、家族信託が最強の処方箋だったのです。

手遅れになったあとの「現実的な妥協案」

残念ながら、すでに修造さんには判断能力がありません。今から家族信託の契約を結ぶことは不可能です。そのため、洋介さんに残された道は、銀行員が告げたとおり「法定後見制度」を利用することだけです。

しかし、これは「いばらの道」です。家庭裁判所への申立てから後見人が選ばれるまでには数ヵ月かかり、もし専門職（弁護士や司法書士など）が後見人に選ばれれば、月額数万円の報酬を後見人がついている限り払い続けなければなりません。また、自宅の売却などは裁判所の許可が必要となり、柔軟な資産活用はほぼ不可能になってしまいます。

成年後見制度は、本人の財産を守るための正当で強力な仕組み（セーフティネット）です。裁判所が監督する「最強の守り」という意味では、これ以上ない安心な制度ですが、その「最強の守り」ゆえに、ご家族が望むような「親のための柔軟な使い勝手」とは相性が合わないこともあるのです。

「父のお金を使うのに、赤の他人の許可と報酬が必要になるなんて……」

洋介さんは、父の介護と並行して、煩雑な後見申立ての手続きに追われることになります。

親が「遺言書を書く」といったときの注意点

もし、あなたの親御さんが「遺言書を書こうか」と言い出したら、それは素晴らしいことです。しかし、そこで思考停止しないでください。

「遺言書は死んだあとのこと。生きているあいだのことはどうする？」

この問いかけができるのは、子であるあなただけです。親のプライドを傷つけず、「長生きリスク」に備えるための「家族信託」という選択肢。

手遅れになる前に、一度考えてみてください。その一歩が、将来の数百万円、数千万円の自由を守り、家族が安心できる生活を守るための大きな一歩になるはずです。

市山 智

司法書士／行政書士／AFP（日本FP協会認定）