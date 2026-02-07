通販で届いた大きな段ボール箱を開けたところ、中には小さな電池が2本だけ入っていた…というエピソードが実際の写真とともにThreadsに投稿され、驚きや同じような体験をした共感の声が広がっています。投稿したのは、普段日常の一コマを発信している迫田祐介さん（@sakodayusuke）。あまりに対照的な箱と中身の大きさに、「これは新記録」「笑わせてくれてありがとう！」など多くのコメントが寄せられました。



【写真】こんなに大きな箱に入って届きました

自宅に届いた荷物を手に取った迫田さんは、まずその軽さに違和感を覚えたといいます。見た目はしっかりとした大きさの箱でしたが、持った瞬間に感じたのは「箱だけではないか」と思えるほどの軽さでした。



不思議に思いながら蓋を開けると、箱の中はほぼ空。緩衝材も紙も入っておらず、隅の方にリチウム電池（CR2）が2本、ちょこんと置かれていました。



「緩衝材も無かったので、運搬中は電池だけが動き回っていたのかなと思いました」



箱を開けた時点で、電池は固定されていない状態でした。シュリンク包装や貼り付けもなく、緩衝材も一切なし。



「開けた時がもうあの状態で、固定もされていなかったので、暴れ放題だったと思います」



今回届いたのは電池2本だけでしたが、実は同じ日に他の商品も注文していたそうです。歯ブラシ4本セットと、のドリンク1ケースも一緒に頼んでおり、それらとは別便で届いたとのこと。電池単体の注文ではなかったため、なおさら箱の大きさが際立って見えました。



迫田さんは、これまでも“箱が無駄に大きい”と感じた経験はあったといいます。ただ、今回の箱については、「これは記録だ」と思うほどのインパクトがありました。正確なサイズは処分してしまったため不明ですが、感覚的には大きな封筒くらいの箱だったそうです。



「個人的に、ここまでのことは無かったなと思いました」



箱と電池のサイズの対比を撮影しThreadsに投稿したところ、想像以上の反響がありました。迫田さん自身は、身内向けの軽い投稿のつもりだったため、まさかこんなにも多くの共感を集めるとは思っておらずびっくりしたといいます。中には、自分の過去の体験写真を添えてコメントする人も―。



「みんな、Amazonで同じような経験してるんだなぁ…と感じました」