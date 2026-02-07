長期休みに行きたいと思う「滋賀県の旅行先」ランキング！ 2位「びわ湖テラス」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「滋賀県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「眺めが最高なのと、写真とかではなく自分の目で絶景を見てみたいのもあるし、ゆっくりできそうだから」（30代女性／沖縄県）、「友達がいったことがあり、おすすめされました」（30代女性／愛知県）、「琵琶湖の景色をみて、癒やされたいと思い選びました」（20代女性／三重県）といった声が集まりました。
回答者からは「琵琶湖の周りの公園にテントを張って、湖畔でゆったりと過ごしたいから」（30代女性／三重県）、「釣りを嗜んでおり、霞ヶ浦は行ったことはあるが琵琶湖は無く、できることなら釣りをしてみたい。また周辺をサイクリングできるようなのでそちらもしてみたい」（30代男性／千葉県）、「琵琶湖は大きいので、湖一周は、南湖、湖北、湖西、湖東とエリアごとに性格がまったく違うので、長期休みにゆっくり行きたいと思うからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
