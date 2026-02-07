サンリオキャラが日焼け止めに！ キティらの顔がドドンと描かれた「サンカット」発売
サンリオキャラクターズとコーセーの日やけ止めブランド「サンカット」がコラボレーションした限定デザインの日やけ止めが、2月2日（月）から、全国の量販店・ドラッグストアを中心に、数量限定で順次販売されている。
【写真】お店で出会ったらうれしいデザイン！ サンリオキャラがデザインされた「サンカット」のパッケージ
■使用感や使用シーンで選べる
今回登場したのは、シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、ハローキティ、ポチャッコをデザインした、限定パッケージの「サンカット」の日焼け止め。
サンリオキャラクターズとのコラボは昨年から引き続きの実施で、今年は、それぞれのキャラクターの顔が商品の表面に昨年とは違った形で大きく描かれた限定パッケージとなっている。
ラインナップは全5種類で、「プロテクトUV スプレー」にシナモロール、「パーフェクトUV スプレー」にポムポムプリン、「パーフェクトUV ジェル」にクロミ、「パーフェクトUV エッセンス」にハローキティ、「プロテクトUV ミスト」にポチャッコをデザイン。
日やけ止めスプレー、持続型UVジェル、持続型UVエッセンス、UVミストと、使用感や使用シーンで選べる5つのタイプが用意された。
