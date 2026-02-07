『ガヴ』“幸果さん”宮部のぞみ、美スタイル際立つ水着姿
『仮面ライダーガヴ』でヒロイン・甘根幸果役を務めた俳優の宮部のぞみが、発売中の『FRIDAY』表紙＆巻頭12ページで登場している。
【写真】ボディライン＆美太ももあらわ！圧巻の美ボディを披露した宮部のぞみ
2回目となるFRIDAYの表紙に抜擢され、しなやかなスタイルが際立つ水着姿を披露。特別付録として撮影の様子を記録した35分収録したソロメイキングDVDがついている。
そのほかにも、『仮面ライダーギーツ』出身の志田音々、『仮面ライダーキバ』出身の小池里奈、『仮面ライダーアマゾンズ』出身の武田玲奈など仮面ライダーの歴代ヒロインが続々と登場する盛りだくさんな内容に仕上がっている。
【写真】ボディライン＆美太ももあらわ！圧巻の美ボディを披露した宮部のぞみ
2回目となるFRIDAYの表紙に抜擢され、しなやかなスタイルが際立つ水着姿を披露。特別付録として撮影の様子を記録した35分収録したソロメイキングDVDがついている。
そのほかにも、『仮面ライダーギーツ』出身の志田音々、『仮面ライダーキバ』出身の小池里奈、『仮面ライダーアマゾンズ』出身の武田玲奈など仮面ライダーの歴代ヒロインが続々と登場する盛りだくさんな内容に仕上がっている。