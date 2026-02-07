女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの最新姿を公開した。

７日までにインスタグラムで「おはヨネスケ ＪＪの近況を皆さんに報告したいから写真送って、と頼んで届いた一枚です。元気でやってる？と想像してます」とつづり、金髪の息子をアップ。耳元にはおしゃれなピアスをしている。

「アメリカでは花粉症に悩まなくて良いから嬉しい！とＪＪが言っていたのを思い出します」と明かし、「僕は１月から内服を開始していますが、たまに飲み忘れると、くしゃみ鼻水がやばい事に…。電車の中で、たまに写真の様な場面に遭遇しませんか？僕は我慢していますが、皆さんはどうしてますか？」と質問した。

大維志くんは昨年３月に長野の私立高校を卒業し、金融を勉強するために同８月に渡米。年末に帰国したが、米国に戻った。２４年３月には「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告して話題に。

フォロワーは「息子さんイケメン」「ＪＪさん素敵です！」「ＪＪくん元気そうでよかったです！」「Ｊ君大人になって頼もしくなりましたね」などの声を寄せた。