NY金先物4 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4979.80（+90.30 +1.85%）



金４月限は反発。時間外取引は、アジア時間では地合いの悪さを引き継ぎ、売り優勢で推移もアジア時間の終盤になり、イラン情勢に対する懸念を受け、地政学リスクから下げ幅を縮小となった。欧州時間に入り、ドル安を背景にプラスサイドに切り返した。一時３０ドル超の上昇となり、小じっかりと推移。日中取引では、ドル安に加え、米株市場でニューヨークダウ、ナスダックス指数とも大幅反発となったことも追い風となり、上げ幅を拡大した。後半から終盤は戻り売りを吸収し、一時１００ドルを超える上昇となった。



MINKABU PRESS

