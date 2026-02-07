NY原油先物3 月限（WTI）（終値）

1バレル＝63.55（+0.26 +0.41%）



ニューヨーク原油は小反発。米国とイランの緊張が高まるなか、この日オマーンで開催された両国の高官級会合が注目されたが、米国務省がイラン国内に滞在している自国民に対して即座に退避するよう呼びかけたことなどで、アジアの時間帯から欧州の時間帯前半にかけて一時的に上昇する場面もあった。注目の会合では具体的な進展はなかったものの、対話を継続することで合意したことで、ひとまず外交で解決する道が残されたとの見方で欧州の時間帯後半は高値から崩れる展開となった。 米国の時間帯に入ると、ドル安傾向に加えて、ニューヨークダウ平均株価が一時史上初の５万ドル台に乗せるなど米株の騰勢に支援される形で再び安値から戻してプラス引けした。

MINKABU PRESS

