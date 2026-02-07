¡ÚÂîµå½÷»Ò¡Û¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×16¶¯¤½¤í¤¦¡¡Á´ÆüËÜ4´§¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤éÆüËÜ¿Í5Áª¼ê¤¬¡¡Í½Áª¤Ç¤ÏÄ¹ùõÈþÍ®¤ä¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤òÇË¤ë
¡þÂè35²ó ITTF-ATTU ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× 2026(4Æü¡Á8Æü¡¢Ãæ¹ñ)
Âîµå¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹16¶¯¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Áª¤ÏÁ´8¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢4¿Í¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¾å°Ì2¿Í¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£ÆüËÜÀª¤Ï1·î¤ÎÁ´ÆüËÜ4´§¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡¢Ä¹粼ÈþÍ®Áª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¹¾²ÆÀ±Áª¼ê¤Î5Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ëÄ¥ËÜÁª¼ê(7°Ì)¤ÈÁáÅÄÁª¼ê(10°Ì)¤Ï¤È¤â¤Ë3Ï¢¾¡¡£¥°¥ë¡¼¥×¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶¶ËÜÁª¼ê(11°Ì)¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÄÄ熠Áª¼ê(8°Ì)¤ò3-1¤Ç·âÇË¡£Ä¹粼Áª¼ê(15°Ì)¤ÏÃæ¹ñ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë²¦·ÝíìÁª¼ê(6°Ì)¤ò3-1¤Ç²¼¤·¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀÖ¹¾Áª¼ê(40°Ì)¤Ï²¦ÒØ碰Áª¼ê(2°Ì)¤Ë¤³¤½¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¾¡1ÇÔ¤Ç2°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤¬ÂæÏÑ¤ÎÍÕ°Ë×÷Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¶¶ËÜÁª¼ê¤¬´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯12°Ì¤Î¥·¥ó ¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤Ï¶¶ËÜÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤¿ÄÄ熠Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹粼Áª¼ê¤ÈÀÖ¹¾Áª¼ê¤Ï·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£