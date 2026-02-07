今期でも指折りの短時間決着。“魔王”の炎がライバルを打ち破った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が年明け初戦の1月5日以来となる約1カ月ぶりのトップを獲得した。

この試合は東家からEX風林火山・内川幸太郎（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、佐々木、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始。東1局、佐々木はタンヤオのカン三万待ちでテンパイするも、内川のツモに阻まれ7800点の先制を許す。同1局は渋川が満貫をツモ、佐々木は両者を追う展開となった。

東2局、佐々木は渋川から3900点をロン。これで配給原点に戻すと、南1局に再びチャンス手が入った。松本が東を仕掛ける中で、佐々木はそれに被せるように、8巡目に平和・赤をリーチ。松本から六万が出てロンとなり、リーチ・平和・赤・裏ドラの8000点を入手した。

これでトップ目に立った佐々木、2着目渋川とわずか2400点差で迎えた南4局1本場はクイタン仕掛けでアガリを掴み、タンヤオ・ドラ2の4000点（＋300点、供託1000点）で試合を締めた。これで佐々木は今期5勝目。

試合後は「1カ月と1日ぶりです！ありがとうございました！」とご機嫌で恒例の“がらくたポーズ”。「（トップの周期が）大体1カ月くらいなんですよね。『今日は行けそうだな』という雰囲気がありました」。これで個人成績がプラスとなったことについては「成績的にはあまり良くない。ようやくプラスですが、まだまだ活躍していかなければいけないので、これをきっかけに頑張りたい」とコメント。この日は「Mリーグ2025-26 プレミアムナイト」の開催日。注目の一戦で飾った勝利に佐々木は「こういう日にトップを取れたのはすごく大きい」と喜んだ。

前回は全12局で所要時間は約1時間6分、そして今回は1時間を切るテンポの速い試合展開。“魔王”のエキサイティングなゲームに酔いしれたファンからは「魔王おめ！」「ヒーロー気質すぎる」「さす寿！」「魔王こそがエースや！」と歓声が飛び交っていた。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万3900点／＋53.9

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）2万5100点／＋5.1

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万3300点／▲16.7

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）1万7700点／▲42.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

